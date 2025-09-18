Indian Snacks: സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ? പോഷക സമർദ്ദമായ 5 ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ

കേവലം രുചികരം മാത്രമല്ല, പോഷകങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ.
പുളിപ്പിച്ച അരിയും ഉഴുന്നും ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന ഇഡ്ഡലി, ആവിയിൽ വേവിച്ചതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇഡ്ഡലി.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ പരമ്പരാഗത പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്ലാറ്റൻ റൈസ് അഥവാ പൊഹ. ധാരാളം ഇരുമ്പും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പൊഹയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവയുടെ കലവറയാണ് മുളപ്പിച്ച പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ. മികച്ച പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നതിനും, ഭാരം കുറയ്ക്കാനും സ്പ്രൗട്ട്സ് ചാട്ട് നല്ലതാണ്.
പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും അടങ്ങിയ ലഘുഭക്ഷണമാണ് വറുത്ത കടല. അയൺ, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ധാതുക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവുള്ള ഭക്ഷണമാണിത്.
രുചികരവും, കലോറി കുറവുമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ബേൽ പൂരി.(Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)
