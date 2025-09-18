English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Indian Snacks: സ്നാക്സ് കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണോ? പോഷക സമർദ്ദമായ 5 ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ

കേവലം രുചികരം മാത്രമല്ല, പോഷകങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ. 

 
  • Sep 18, 2025, 05:42 PM IST

കേവലം രുചികരം മാത്രമല്ല, പോഷകങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ഇന്ത്യൻ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ. 

 
1 /5

പുളിപ്പിച്ച അരിയും ഉഴുന്നും ചേർത്ത് തയാറാക്കുന്ന  ഇഡ്ഡലി, ആവിയിൽ വേവിച്ചതിനാൽ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ കുടലിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് ഇഡ്ഡലി.

2 /5

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ പരമ്പരാഗത പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് ഫ്ലാറ്റൻ റൈസ് അഥവാ പൊഹ. ധാരാളം ഇരുമ്പും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പൊഹയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

3 /5

പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിനുകൾ എന്നിവയുടെ കലവറയാണ് മുളപ്പിച്ച പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ. മികച്ച പ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്നതിനും, ഭാരം കുറയ്ക്കാനും സ്പ്രൗട്ട്സ് ചാട്ട് നല്ലതാണ്.  

4 /5

പ്രോട്ടീനും ഫൈബറും അടങ്ങിയ ലഘുഭക്ഷണമാണ് വറുത്ത കടല. അയൺ, മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ പ്രധാന ധാതുക്കളുടെ ഉയർന്ന അളവുള്ള ഭക്ഷണമാണിത്.  

5 /5

രുചികരവും, കലോറി കുറവുമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ബേൽ പൂരി.(Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.)

Indian Snacks Healthy Food Snacks

Next Gallery

DA Hike: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!

You May Like

Sponsored by Taboola