International Women's Day 2026: അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം 2026; ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ പ്രചോദനാത്മകമായ വാക്കുകൾ

Female Hollywood Stars Inspirational Quotes: എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് എട്ടിനാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്. സമൂഹം, സാമ്പത്തികം, സംസ്കാരം, രാഷ്ട്രീയം എന്നീ മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകളെ ഈ ദിവസം അംഗീകരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും ഉറപ്പാക്കാൻ ഇനിയെന്തൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണ് ഈ ദിനം.
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, കരുത്ത്, സമത്വം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന പ്രശസ്തരായ ഹോളിവുഡ് വനിതാ താരങ്ങളുടെ ശക്തവും പ്രചോദനാത്മകവുമായ ചില വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും സാമൂഹിക പരിമിതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും അനുയോജ്യമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ പരസ്പരം പിന്തുണയ്ക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
റിയാന Rihanna: "പുരുഷന്മാരുടെ ലോകത്ത് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഉണ്ട്. അതിന് ഒരു പ്രത്യേക കൃപ, ശക്തി, ബുദ്ധി, നിർഭയത്വം, ഒരിക്കലും 'ഇല്ല' എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ ധൈര്യം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്."
മെറിൽ സ്ട്രീപ്പ് Meryl Streep: "സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച മാതൃകകൾ ഫലപ്രദമായും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും ലോകത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു."
"എനിക്ക് സംശയങ്ങൾ തോന്നിയ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ദൃഢമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് - ഞാനല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര്? ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോൾ? അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും സമാനമായ സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വാക്കുകൾ സഹായകരമാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു."
വിയോള ഡേവിസ് Viola Davis: "നിങ്ങൾ ആരാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പദവി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു."
ലിസോ Lizzo: "നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരിക്കണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകണമെന്നുമില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാത്തത് നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ യാത്രയെ സ്നേഹിക്കുകയും അതിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുക."
ബിയോൺസെ Beyonce: "നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവോ അങ്ങനെയേ ലോകം നിങ്ങളെ കാണൂ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവോ അങ്ങനെയേ ലോകം നിങ്ങളോടും പെരുമാറൂ."
ടൈലർ സ്വിഫ്റ്റ് Taylor Swift: "വിജയക്കൊടി പാറിക്കുന്ന മറ്റ് സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ഉന്മേഷഭരിതരാക്കുകയും വെല്ലുവിളിക്കുകയും വേണം."
ജെയ്ൻ ഫോണ്ട Jane Fonda: "നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തനാകാൻ കഴിയും. നമ്മൾ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാകാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് സമഗ്രതയുള്ളവരാകാനാണ് ജനിച്ചത്."
മിഷേൽ യോ Michelle Yeoh: "നിങ്ങളുടെ കഥയുടെ തുടക്കം അത്ര സന്തോഷകരമായിരിക്കില്ല, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള കഥയും നിങ്ങൾ ആരാകാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതുമാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കുന്നത്."
ഡോളി പാർട്ടൺ Dolly Parton: "നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ സ്വപ്നം കാണാനും പഠിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വളരാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു മികച്ച നേതാവാണ്."
റീസ് വിതർസ്പൂൺ Reese Witherspoon: "അഭിലാഷം (Ambition) എന്നത് ഒരു മോശം വാക്കല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിലുമുള്ള വിശ്വാസം മാത്രമാണ്."
ഹാലി ബെറി Halle Berry: "വാർദ്ധക്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നും നിങ്ങൾ നയിച്ച ജീവിതത്തെയും അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ്. 10 വർഷം ഇളപ്പമായി തോന്നിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തെയും രൂപത്തെയും സ്നേഹിക്കുക."
ജൂലി ആൻഡ്രൂസ് Julie Andrews: "ഒരു രാജകുമാരിയെപ്പോലെ പെരുമാറുക എന്നത് ഒരു അധ്വാനമാണ്. അത് വെറുതെ സുന്ദരിയായി ഇരിക്കുന്നതോ കിരീടം ധരിക്കുന്നതോ മാത്രമല്ല. അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചാണ്."
മെർലിൻ മൺറോ Marilyn Monroe: "തനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ സഹജബോധത്തിലൂടെ അറിയാൻ കഴിയും."
ഓഡ്രി ഹെപ്ബേൺ Audrey Hepburn: "ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം അവൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലോ അവളുടെ ശരീരരൂപത്തിലോ മുടി ചീകുന്ന രീതിയിലോ അല്ല. ഒരു സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം അവളുടെ കണ്ണുകളിലാണ് കാണേണ്ടത്, കാരണം അത് അവളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വാതിലാണ്. യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യം അവളുടെ ആത്മാവിലാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്."
