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iPhone Price Hike: ജപ്പാനിലെ വിലക്കയറ്റം ഇന്ത്യയിലേക്കും? ഐഫോൺ വില ഉടൻ കൂടിയേക്കുമെന്ന് സൂചന

Written ByKarthika V
Published: Jul 30, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:18 PM IST

ഐഫോൺ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വാങ്ങുന്നതാകും നല്ലത്. കാരണം അടുത്തിടെ, ജപ്പാനിൽ ഐഫോൺ വില 11 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് വർദ്ധിച്ചത്. 

 

നിലവിൽ ആപ്പിൾ ഇന്ത്യയിൽ സമാനമായ വില വർദ്ധനവൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ റീട്ടെയിൽ വിൽപ്പനക്കാർ പറയുന്നത് പ്രകാരം ഐഫോൺ വില വർദ്ധനവ് ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

 

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ജപ്പാനിൽ നിരവധി ഐഫോൺ മോഡലുകളുടെ വിലയാണ് ആപ്പിൾ പരിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഐഫോൺ 17 എയറിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായത്, അതിനുശേഷം ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 16, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 ഇ എന്നിവയുടെയും വില വർദ്ധിച്ചു.  

 

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ഇതോടെയാണ് നിർമ്മാണവും വിതരണ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മറ്റ് പല വിപണികളിലും ഐഫോണുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന ചർച്ചകൾ സജീവമായത്.

 

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റീട്ടെയിൽ സ്രോതസ്സുകൾ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരത്തിൽ കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ 17 സീരീസ് വില പരിഷ്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 12,000 രൂപ വരെ ഒറ്റയടിക്ക് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. ഐഫോണുകൾ ഒഴികെ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ മാക്, ഐപാഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു, അതിനാൽ തന്നെ അടുത്തതായി ഐഫോൺ വില കൂടും എന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്കം കൂട്ടി. 

 

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പുതിയ മോഡൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആപ്പിൾ സാധാരണയായി പഴയ ഐഫോണുകളുടെ വില കുറയ്ക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കമ്പനി ആഗോളതലത്തിൽ പുതിയൊരു വിലനിർണ്ണയ നയത്തിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം ആ പതിവ് മാറാം.

 

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 ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമില്ലെങ്കിലും, പ്രചരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐഫോണ് വാങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വില കുറയാൻ കാത്തിരുന്നാൽ പണം ലാഭിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. വില ഔദ്യോഗികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ലാഭകരം. വരാനിരിക്കുന്നത് ഉത്സവകാലമായതിനാൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ഓഫറുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ ഐഫോൺ വിലക്കിഴിവിൽ ലഭിക്കാം.

TAGS:
Apple iPhone
iPhone Price
apple iphone price

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