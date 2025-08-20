English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Iron Rich Foods: മുടികൊഴിച്ചിലാണോ പ്രശ്നം? അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ചേർത്തോളൂ

മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇന്ന് എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. ആൺ-പെൺ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 

 

മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാനായി വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നതും അല്ലാതെ പ്രകൃതിദത്തമായ വഴികളും തേടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇവയൊന്നും ഫലം കണാറില്ല. ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പരിധി വരെ മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ അകറ്റാം. അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനായി ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം.

 
പയർവർ​ഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് മുടിക്ക് ഏറെ ​ഗുണം ചെയ്യും. ഇരുമ്പ്, നാരുകൾ, പ്രോട്ടീൻ എന്നിവയാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് പയർവർ​ഗങ്ങൾ. മുടികൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും.    

സാർഡിൻ, ട്യൂണ തുടങ്ങിയ ചില മത്സ്യങ്ങളിൽ ഇരുമ്പ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കുറയുന്നത് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകും. അതിനാൽ ഇരുമ്പ് അടങ്ങിയ ഈ മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.   

ഉണക്കമുന്തിരി, ആപ്രിക്കോട്ട്, പ്ലം തുടങ്ങിയ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മുടിയുടെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്.    

മത്തങ്ങ വിത്തുകളിൽ ഇരുമ്പ് ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സിങ്ക്, ഒമേഗ -3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയാൻ സഹായിക്കും.   

ചീര പോലുള്ള ഇലക്കറികളിൽ ഇരുമ്പും മറ്റ് പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുടി വളർച്ച വേ​ഗത്തിലാക്കാനും മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും.  

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

Hair Fall Iron rich foods Hair fall diet മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇരുമ്പ്

