ഇന്നാണ് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തിയതി. ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ദിവസം കൂടി നീട്ടി നൽകിയതാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ്.
നികുതിദായകരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ആദായ നികുതി റിട്ടേണും നിങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്ത് കാണുമല്ലോ. ഇന്ന് കൂടി മാത്രമെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ഇന്നലെ സെപ്റ്റംബർ 15നായിരുന്നു ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തിയതിയായി അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ സമയപരിധി ഒരു ദിവസം കൂടി നീട്ടി നൽകുകയായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ്. ഇന്നത്തേക്ക് സമയപരിധി നീട്ടി നൽകിയത് നികുതിദായകർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസകരമായിരുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടാണ് സമയപരിധി നീട്ടിയത്? - കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി, അതായത് സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിലെ തകരാർ മൂലം നികുതിദായകർക്ക് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ ആയിരുന്നില്ല.
പോർട്ടൽ വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നെന്നും ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും നികുതിദായകർ പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഐടിആർ ഫയലിംഗിന്റെ അവസാന തീയതി നീട്ടിയത്.
ആദ്യം ജൂലൈ 31 ആയിരുന്നു റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ നൽകിയിരുന്ന അവസാന തിയതി. അത് പിന്നീട് നീട്ടി സെപ്റ്റംബർ 15നാക്കുകയായിരുന്നു.
സമയപരിധിക്ക് ശേഷം റിട്ടേൺ സമർപ്പിച്ചാൽ എത്ര രൂപ വരെ ഈടാക്കും? പിഴ തുക അടയ്ക്കുക എന്നതാണ് പരിഹാരം. 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വൈകി നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 5,000 രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കും. 5 ലക്ഷമോ അതിൽ കുറവോ നികുതി നൽകേണ്ട വരുമാനമുള്ള നികുതിദായകർ വൈകി നികുതിയടച്ചാൽ പിഴ 1,000 രൂപയാണ്.