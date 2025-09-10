English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ITR Filing 2025: ഐടിആർ ഫയൽ ചെയ്തോ? ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം; സമയപരിധി നീട്ടുമോ?

എല്ലാ വർഷത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട അവാസന തിയതി അടുത്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2024-2025 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്.

 

സെപ്റ്റംബർ 15 ആണ് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തിയതി. അത് കൃത്യമായി ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിഴയൊടുക്കേണ്ടതായി വരും. 

 
ഓഡിറ്റുള്ളവർക്കും ഓഡിറ്റുള്ള പാർട്നർഷിപ്പ് കമ്പനികളിലെ പാർട്നർമാർക്കും ഒക്ടോബർ 31 വരെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ട്.  

ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, സെപ്റ്റംബർ 9 വരെ ഇന്ത്യയിലുടനീളം 5.13 കോടി ആദായനികുതി റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിൽ 4.84 കോടി റിട്ടേണുകൾ ഇതുവരെ സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞു. 3.48 കോടി റിട്ടേണുകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  

ഇനിയും നിരവധി പേർ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. 2024 ൽ ആകെ 7.28 കോടി ഐടിആറുകളാണ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.  

അതേസമയം റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടണമെന്നാണ് വിദ​ഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ആദായനികുതി ഫോമുകൾക്കായുള്ള എക്സൽ യൂട്ടിലിറ്റി നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മൂലം നികുതിദായകർക്ക് റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സമയം നഷ്ടമായി എന്നാണ് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.    

ITR-1, ITR-4 എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഓൺലൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ജൂൺ 4 നാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ITR-2 നുള്ള ഓൺലൈൻ സൗകര്യം ജൂലൈ 17 നും ITR-3 നുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ജൂലൈ 30 നുമായിരുന്നു പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇത് നികുതിദായകർ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ വൈകിപ്പിച്ചുവെന്നും വി​ദ​ഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.  

കൂടാതെ ഇ-ഫയലിംഗ് പോർട്ടലിൽ വാർഷിക വിവര പ്രസ്താവന ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നികുതിദായകർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.   

അതേസമയം റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി വെറും 5 നാൾ മാത്രമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയപരിധി നീട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നും ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.  

ITR filing ITR Filing 2025 Income Tax Department ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ആദായ നികുതി വകുപ്പ്

