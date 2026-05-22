/Rajayoga In June 2026: ഹംസ, ഭദ്ര ഉൾപ്പെടെ നാല് രാജയോഗങ്ങൾ ജൂണിൽ; ഇവർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര

June 2026 Rajayoga: ജൂണിൽ അപൂർവ്വവും അതുല്യവുമായ ഒരു ഗ്രഹസംഗമം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജൂൺ മാസം വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ മാസമായിരിക്കും. ഈ വർഷം വ്യാഴം കർക്കടകത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.
ഇത് അഞ്ച് മഹാപുരുഷ രാജയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഹംസ രാജയോഗമായി മാറുന്നു. ജൂണിൽ ശുക്രനും കർക്കടകത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ഇത് 12 വർഷത്തിനുശേഷം കർക്കടകത്തിൽ വ്യാഴവും ശുക്രനും സംഗമിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും, കൂടാതെ 12 വർഷത്തിനുശേഷം കർക്കടകത്തിൽ ഗജലക്ഷ്മി യോഗയും രൂപം കൊള്ളും.
ജൂൺ ആദ്യം മുതൽ മിഥുനത്തിൽ ബുധന്റെ സാന്നിധ്യം ഭദ്ര പഞ്ച മഹാപുരുഷ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. കൂടാതെ മേടത്തിലെ ചൊവ്വയുടെ സാന്നിധ്യം ജൂൺ 20 വരെ രുചക് പഞ്ച മഹാപുരുഷ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും.
ജൂൺ മാസം മൂന്ന് പഞ്ച മഹാപുരുഷ രാജയോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നാല് ദിവ്യ രാജയോഗങ്ങൾ ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മാസമായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി ജൂൺ മാസം മേടം, മിഥുനം, കർക്കടകം, മകരം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് എല്ലാവിധ നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കും.
ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ ഈ വർഷം ജൂൺ മാസം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാസമായി മാറുകയാണ്. മൂന്ന് പഞ്ചമഹാപുരുഷ രാജയോഗങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന മാസമാണിത്.
ജ്യോതിഷ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച് ജൂൺ മാസം നിരവധി രാശിക്കാർക്ക് സമഗ്രമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അതിനാൽ ഈ ജൂണിലെ ദിവ്യ രാജയോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രാശിയുടെ വിവിധ വശങ്ങൾ അറിയാം.
മേടം (Aries): ജൂണിൽ രുചക് രാജയോഗത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ അധിപനായ ചൊവ്വ മാസത്തിന്റെ അവസാന പാദം വരെ ഈ രാശിയിൽ സഞ്ചരിക്കും. അതേസമയം വ്യാഴവും ശുക്രനും നിങ്ങളുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കുകയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജൂൺ മാസവും ഗുണകരമാകും. ജൂൺ ആരംഭം മുതൽ, ഭദ്ര രാജയോഗാമ നിങ്ങളുടെ രാശിയിൽ രൂപം കൊള്ളും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയുടെ മൂർച്ച കൂട്ടും. നിങ്ങളുടെ സംസാരശേഷിയും വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം നേടാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ആരംഭിക്കാനും പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിക്കാർക്ക് വ്യാഴത്തിന്റെ സംക്രമണം ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മതപരവും ആത്മീയവുമായ വികാരങ്ങൾ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. നിങ്ങൾ അറിവിന്റെ പുതിയ തലങ്ങളിലെത്തും. ബൗദ്ധിക കാര്യക്ഷമത, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും മാനേജ്മെന്റിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ് അനുഭവപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജോലി മേഖലയിൽ പുരോഗതിയോ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വരുമാനത്തിലും വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു പുതിയ അവസരമോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഈ മാസം മകരം രാശിക്കാർക്കും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ജൂണിൽ ചൊവ്വ അവരുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഭാവത്തിൽ നേർക്കുനേർ എത്തും തൽഫലമായി മകരം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തോടൊപ്പം സമ്പത്തും ആഡംബരങ്ങളും നേടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. ജൂണിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി ജീവിതത്തിൽ വിജയത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ വരുമാന അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. ഊർജ്ജ മേഖല, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക വിജയം കണ്ടെത്തും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)