Year End Horoscope: വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ചേരുന്നത് വഴി ഗജകേസരിയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
Gajakesari Yoga: ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. മിഥുനം രാശിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.
Aries: മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കരിയറിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം.
Taurus: ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായി മാറും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
Gemini: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ തരത്തിലും ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
Cancer: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയും ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
Capricorn: മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)