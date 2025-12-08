English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gajakesari Yoga: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും; ​ഗജകേസരി യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ

Gajakesari Yoga: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും; ​ഗജകേസരി യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ

Year End Horoscope: വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ചേരുന്നത് വഴി ഗജകേസരിയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
  • Dec 08, 2025, 04:39 PM IST
Gajakesari Yoga: ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. മിഥുനം രാശിയിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.

Aries: മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ കരിയറിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം.

Taurus: ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായി മാറും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.

Gemini: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കപ്പെടും. എല്ലാ തരത്തിലും ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

Cancer: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയും ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുരോഗതിയുണ്ടാകും.

Capricorn: മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

