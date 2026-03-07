English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്

Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്

Guru Margi 2026 Date And Time: മാർച്ച് 11ന് വ്യാഴം വക്രഗതി സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്ന് മീനം രാശിയിലേക്ക് മാറി നേർരേഖയിൽ സഞ്ചാരം ആരംഭിക്കും.
  • Mar 07, 2026, 11:35 AM IST
വ്യാഴം മാർച്ച് 11ന് മീനം രാശിയിൽ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടെ അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം വന്നുചേരും. ഇവർക്ക് അളവറ്റ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ഭാഗ്യം വരുന്നതെന്ന് അറിയാം.

മേടം രാശിക്കാർക്ക് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുണ്ടാകും. ആഢംബരപൂർണമായ ജീവിതം വന്നുചേരും.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് മാർച്ച് 11 മുതൽ നിരവധി ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. സാമ്പത്തിക അടിത്തറ മികച്ചതാകും. ബിസിനസിൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മാർച്ച് 11 മുതൽ ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. മാനസികമായി സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാരുടെ അധിപനാണ് വ്യാഴം. അതിനാൽ തന്നെ വ്യാഴത്തിൻറെ നേർഗതി സഞ്ചാരം ധനു രാശിക്കാർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

