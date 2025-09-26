English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Guru Gochar: ദീപാവലിയ്ക്ക് മുൻപ് ഹൻസ്‌ മഹാപുരുഷ് രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി!

Hans Mahapurush Rajayoga: ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 20 നാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് വ്യാഴം അതിന്റെ ഉന്നത രാശിയായ കർക്കിടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഹംസ് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.
ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് വ്യാഴം അതിന്റെ ഉന്നത രാശിയായ കർക്കിടകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഹംസ് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ഇത് ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും. ജോലിയിൽ വരുമാനത്തിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യതയുമുണ്ട്.

ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കും. ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

തുലാം (Libra): ഹംസ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിലാണ്‌ ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കോ, സാമൂഹിക അന്തസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കും. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും വർദ്ധിക്കും, ഇത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും പ്രശംസ നേടാനിടയാക്കും. ബിസിനസുകാർ മികച്ച ലാഭം, പ്രണയ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും, ദാമ്പത്യ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടും.

കർക്കടകം (Cancer):  ഹംസ് രാജയോഗം ഇവർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും നൽകും, കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാടുകൾക്കും ലാഭത്തിനും സാധ്യത, ഈ സമയത്ത് മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കും, ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ കാലയളവിൽ പങ്കാളിത്ത ജോലികളിൽ നിന്നും പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഇവർക്കും ഹംസ മഹാപുരുഷ രാജയോഗം അനുകൂലമായിരിക്കും. വ്യാഴം ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഹ്രസ്വമോ ദീർഘമോ ആയ യാത്രകൾ നടത്താനും കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്) 

