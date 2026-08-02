/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നിരാശാജനകമായ ദിനം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൽളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അല്പം നിരാശാജനകമായ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ അലസത മറികടക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് മിത ഫലം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം നിരാശാജനകമായ ദിവസമായിരിക്കാം. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ മനസ്സിലാക്കലും ക്ഷമയും പാലിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു സ്വത്ത് ഇടപാട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അത് അന്തിമമാക്കാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇന്ന് നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ ദിവസം, വാഗ്ദാനപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, ബന്ധങ്ങൾ യോജിപ്പോടെ തുടരും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, കാരണം ഇത് പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകും. ബിസിനസ്സ് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കാണാനാകും, കൂടാതെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹാലോചന സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര അനുഭവങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ചില സുഹൃത്തുക്കൾ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ പാലിക്കുകയും ബുദ്ധിപൂർവ്വം വിശ്വാസം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളും പുതിയ സാധ്യതകളും കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ ശക്തമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരുമായും അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളെ ശകാരിച്ചേക്കാം. മുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാനും വിജയം നേടാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ബന്ധങ്ങളും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും, തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഏകോപനം നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ സ്ഥിരത കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ കുറവായിരിക്കുമെങ്കിലും പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, കൂടാതെ മുൻകാല തീരുമാനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചേക്കാം. ദന്ത സംബന്ധമായ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് അലസത മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചും അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം. വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം. മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുകയും ചെയ്യുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് നഷ്ടങ്ങളെയും ജാഗ്രതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാദപ്രതിവാദങ്ങളും കൃത്യസമയത്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കാത്തതും നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്യും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് മിത ഫലം. ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജൂനിയർമാരുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യത, പ്രണയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. കഠിനാധ്വാനം തീർച്ചയായും ഫലം ചെയ്യും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ബുദ്ധിയോടെയും വിവേചനയോടെയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ദിവസം, ചെലവിലും സമ്പാദ്യത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. വീട്ടിൽ അതിഥികൾ എത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് വഞ്ചിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അവഗണിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ചിന്താപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റുക. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രമുഖ നേതാക്കളെ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)