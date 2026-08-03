/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അല്പം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്,
ഇടവ രാശിക്കാരുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ധനു രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില തിളങ്ങിയേക്കാം. പ്രണയത്തിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്; നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയെ അവഗണിക്കുന്നത് അകലത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കും, ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമായേക്കാം,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഒരു പുതിയ വാങ്ങൽ സന്തോഷം നൽകും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. വീട്ടിൽ പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ, വാഹനമോ നവീകരണമോ ആകട്ടെ ശുഭസൂചന നൽകുന്നു. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ഇടപാട് അന്തിമമായേക്കാം. ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോലി ചെയ്യുക; മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ചെലവേറിയതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക; അവരെ ശരിയായ പാതയിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഔദ്യോഗിക ജോലികളിൽ തിരക്കുകൂട്ടരുത്; ചിന്താപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പരീക്ഷണാത്മക ദിവസമായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ജോലിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വർദ്ധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ മൂല്യവും വർദ്ധിക്കും. സഹകരണ മനോഭാവം നിലനിൽക്കും, അത് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകും, കുടുംബ തർക്കങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം. എന്നിരുന്നാലും മാനസിക ആശയക്കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ആസൂത്രണത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചസാരയെയും രക്തസമ്മർദ്ദത്തെയും അവഗണിക്കരുത്.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി അന്വേഷണം അവസാനിച്ചേക്കാം. ഏത് ജോലിയിലും തിടുക്കം ദോഷകരമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടരുത്; ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ മുതലെടുത്തേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിത്തെ രാവിലെയുടെ ആരംഭം തന്നെ നല്ല വാർത്തകൾ കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സുഖകരമാകും. പഴയ തർക്കങ്ങൾ അവസാനിക്കും, ജോലിയുടെ വേഗത വർദ്ധിക്കും. കൃത്യസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയാണ് യഥാർത്ഥ ശക്തി. മധുരമുള്ള ഒരു വാക്ക് ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടും ലഘൂകരിക്കും. സ്വത്ത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നേക്കാം, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ബന്ധങ്ങളിൽ സുതാര്യത അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മറച്ചുവെക്കുന്നത് ചെലവേറിയതായിരിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ പുതിയ സംരംഭത്തിലോ കൈകോർക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും. ബിസിനസ്സ് വളർച്ച കാണും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായുള്ള വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരിൽ തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത. പുതിയ സ്ഥാനമോ സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ വിജയം ഉറപ്പാണ്. ഓരോ ജോലിയും കൃത്യസമയത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിക്കുന്നത് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ദിനചര്യ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ജോലി അന്വേഷണം അവസാനിച്ചേക്കാം. ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി നൽകും. കുട്ടികൾ നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കും. അപരിചിതരുടെ ഉപദേശം അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ദോഷകരമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു നല്ല വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)