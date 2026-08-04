/Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർ സംസാരത്തില് പെരുമാറ്റത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ നേട്ടം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പോസിറ്റിവ് വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സഫലമായേക്കാം, സന്തോഷവും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും നിറഞ്ഞ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കലും വർദ്ധിക്കും, ഇത് വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പഴയ തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്താൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക,
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തനീയമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കരിയർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ ലഭിച്ചേക്കാം. ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയും ധാരണയും പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഹോബികൾക്കും വിനോദത്തിനുമുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ വൈകാരികമായിട്ടല്ല, വിവേകപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. മറ്റുള്ളവരിൽ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ബന്ധങ്ങളിൽ അകലം സൃഷ്ടിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും കൂടുതൽ പരിശ്രമം ആവശ്യമായി വരും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉയരും, ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിന്റെ സൂചന, നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച അവസരങ്ങളും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളും സാധ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ചിലർ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം അതിനാൽ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. പഴയ കടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കും. അശ്രദ്ധ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം, അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം,
തുലാം (Libra): ഇന്ന് ഭാഗ്യം ഇവരുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും, നല്ല തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞവരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു പ്രധാന ജോലി പൂർത്തിയാകാം. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ നിങ്ങളുടെ അന്തസ്സും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ആദ്യം ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും അധിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ അവ നന്നായി നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന വിഷയം ഇന്ന് ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷമേറും, ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പോസിറ്റീവ് വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ സഹായിക്കും, അത് മാനസിക സംതൃപ്തി നൽകും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും,
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതവും ലാഭകരവുമായ ദിവസമായിരിക്കും. വരുമാനത്തിലെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. കഠിനാധ്വാനം വിലമതിക്കപ്പെടുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. സ്വത്തോ പുതിയ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഓർമ്മ നിങ്ങൾക്ക് വൈകാരിക സന്തോഷം നൽകും, കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷകരമായ ആശ്ചര്യം ലഭിച്ചേക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ എല്ലാ ജോലികളിലും ചിന്താപൂർവ്വം പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയിൽ പരമാവധി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, കാരണം അശ്രദ്ധ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക, സമഗ്രമായ അന്വേഷണം കൂടാതെ പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ദയയുള്ള വാക്കുകൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാകാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)