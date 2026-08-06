/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശാസ്വം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജാഗ്രത, ധനു രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിലാകും, പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ തുറക്കും. തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക, എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വീട്ടിൽ നല്ല വാർത്തകളുടെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, കൂടാതെ വളരെക്കാലമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ചിന്താപൂർവ്വം എടുക്കുക, ബിസിനസ്സിലെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിജയം നിങ്ങളെ അഭിമാനിപ്പിക്കും. ബന്ധങ്ങളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും..
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും, ഒരു പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിലമതിക്കപ്പെടും. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വികാരഭരിതനാക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് മാറ്റങ്ങൾ പുതിയ വിജയം നേടിത്തരും. നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും നല്ല അവസരങ്ങൾ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക, പണം കടം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ചെറിയ കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അവയെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും തീരുമാനങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുക; മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ദോഷകരമായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ജാഗ്രത ഏറ്റവും വലിയ കവചമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിലെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ, തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കാനാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരിൽ തോഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനോ അംഗീകാരത്തിനോ ശക്തമായ സാധ്യത, ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ടീം വർക്കിനെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കുടുംബത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും. പഴയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ചിന്താപൂർവ്വം പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള പുതിയ നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി നിറവേറ്റുകയും ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് കുടുംബ പിന്തുണയുണ്ടായിരിക്കും, സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമായിരിക്കും. യാത്രകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ദിവസം ആശ്വാസം ലഭിക്കും. അശ്രദ്ധയും അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)