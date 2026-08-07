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Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ നിക്ഷേപങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വേണം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 07, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 09:11 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള  അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം,  

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം നിറയും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കാം. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ ഈ ദിവസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കും. ഇണയുമായുള്ള സ്നേഹം, വിശ്വാസം, അടുപ്പം എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പുതു ഊർജ്ജവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് നിറയും. ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ പിന്തുണ ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയും, ബിസിനസ്സിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, പുതിയ തുടക്കങ്ങൾ ഭാവിയിലെ ലാഭത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സ്നേഹവും രുചികരമായ ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും.

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടും. ബിസിനസ്സിലെ ചിന്താപൂർവ്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകും.

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകും. കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും കൂട്ടായ്മ മനസ്സമാധാനം നൽകും. വിജയത്തിന്റെ പുതിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ കഠിനാധ്വാനം സഹായിക്കും.

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉത്സാഹവും പ്രകടമാകും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം ശക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല വരുമാനത്തിനുള്ള സാധ്യത, പോസിറ്റീവ് ചിന്ത അടച്ച വാതിലുകൾ പോലും തുറക്കും.

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും. മുടങ്ങിയ ഫണ്ടുകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. ജോലിക്കാർക്ക് ബഹുമാനത്തിനും പുരോഗതിക്കും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. കുടുംബ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. അധ്യാപകരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശത്താൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും തൊഴിൽ നൈതികതയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെപ്പോലും ആകർഷിക്കും. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിന്റെ സൂചന. കുടുംബത്തോടും കുട്ടികളോടും ഒപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ഈ ദിവസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കും.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും വരുമാന വർദ്ധനവിനും ശുഭകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉയരും. കുടുംബ പിന്തുണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ട്, കൂടാതെ പതിവ് യോഗ നിങ്ങളെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്തും.

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. എഞ്ചിനീയറിംഗ്, സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ നാഴികക്കല്ലുകൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ആരോഗ്യം നല്ലതായി തുടരും, പക്ഷേ സമീകൃതാഹാരം ഭാവിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും.

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരെ പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നല്ല ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. വിലയേറിയ ഒരു വസ്തുവോ പുതിയ വാഹനമോ വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും മാധുര്യവും വർദ്ധിക്കും. കുടുംബവുമൊത്തുള്ള ഒരു മതപരമായ യാത്രയും ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം.

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നന്നായി പുരോഗമിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ സംശയങ്ങൾ മറികടന്ന് പഠനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. കുടുംബവുമായുള്ള തുറന്ന ആശയവിനിമയം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും.

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭവും ബഹുമാനവും അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എളിമയുള്ള സ്വഭാവം ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കും. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഭാവിയിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ നൽകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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