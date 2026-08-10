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Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 10, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 07:42 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം... 

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത  അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം,  

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം നിറയും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാരുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതി, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിലും തൊഴിലിലും ഭാഗ്യം, പുതിയ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അതേസമയം ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പിന്തുണയോ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉപദേശം ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഗുണം ചെയ്യും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ ഇന്ന് വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ട് നിറയും. ഒന്നിലധികം വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും, ദീർഘകാല ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ദൈവഭക്തിയിലും ഏർപ്പെടുന്നത് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാവിയെക്കുറിച്ചോ ചില ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക.

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലും കരിയറിലും ഒരു വലിയ ചുവടുവെപ്പ് നടത്താനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കരാറോ പദ്ധതിയോ ഒടുവിൽ ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താൻ സാധ്യത, പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറക്കും, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ഇത് കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം നൽകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ചിന്തിക്കാതെ പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, ആഡംബരങ്ങൾക്കും ജീവിതശൈലിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും, അതിനാൽ ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ഒരു ചെറിയ കാര്യത്തിൽ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. പുതിയ ആളുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ വർദ്ധിക്കും. ക്ഷമയോടെയും സംയമനത്തോടെയും എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനവും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത, യാത്രകൾ ഗുണകരമാകും, വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറന്നേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന സർക്കാർ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും. മുടങ്ങിയ ഫണ്ടുകളുടെ തിരിച്ചുവരവ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. ജോലിക്കാർക്ക് ബഹുമാനത്തിനും പുരോഗതിക്കും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാം. കുടുംബ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. 

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും തൊഴിൽ നൈതികതയും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെപ്പോലും ആകർഷിക്കും. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിന്റെ സൂചന. കുടുംബത്തോടും കുട്ടികളോടും ഒപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ഈ ദിവസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കും.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും വരുമാന വർദ്ധനവിനും ശുഭകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉയരും. കുടുംബ പിന്തുണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വേഗത്തിൽ സമീപിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. ബിസിനസിൽ ലാഭം കൊണ്ടുവരും, പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കും. ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനമോ സന്തോഷവാർത്തയോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതി ആശ്വാസം നൽകും. ജോലി മാറ്റത്തിനോ പുതിയതിനോ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടെയും മനസ്സിലാക്കലോടെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ആത്യന്തികമായി വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. പഴയ ഇടപാടുകൾ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹവും പിന്തുണയും തീർപ്പാക്കാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മുതിർന്നവരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ സംയമനം പാലിക്കുക. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലും കരിയറിലും പുരോഗതിയുടെ നല്ല സൂചനകൾ നൽകുന്നു. യാത്രകൾ ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ അവസരങ്ങളോ നൽകിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മുന്നേറാനും ഇത് ഒരു മികച്ച സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ബഹുമാനവും സംയമനവും പാലിക്കുക. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ പറന്നുയരുന്ന സമയമാണിത്. വീട്, ഭൂമി, സ്വത്ത് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം, വിശ്വാസം, സഹകരണം എന്നിവ വർദ്ധിക്കും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി അർത്ഥവത്തായ ചർച്ച സാധ്യമാണ്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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