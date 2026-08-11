/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ഒന്ന്‌ ശ്രദ്ധിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത വിജയം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ആത്മ വിശ്വാസം ഏറും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, ധനു രാശിക്കാരുടെ പ്രധാന ഒരു ആഗ്രഹം നിറവേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവയുടെ ആത്മവിശ്വാസവും നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളും എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെ വിലമതിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകളുടെ സ്വാധീനം വ്യക്തമായി കാണാനാകും. വിദേശ യാത്രയിലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ജോലിയിലോ നല്ല പുരോഗതി, അത് ഭാവിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്ക് വാതിൽ തുറക്കും. നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, മാതാപിതാക്കളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവറിലേ ജോലോറിയുള്ളവർ പുതിയ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമോ മാന്യമായ സ്ഥാനമോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക, കാരണം എല്ലാ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവും നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയല്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിജയമോ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നല്ല വാർത്തകളോ മുഴുവൻ കുടുംബത്തിലും സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അനുകൂല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ട്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചിലർ നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരുടെയെങ്കിലും സ്വാധീനത്തിൽ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്. ബിസിനസ്സിൽ സാധാരണ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ അനുഭവപ്പെടും, പക്ഷേ ക്ഷമ പാലിക്കുന്നത് സാഹചര്യം സുസ്ഥിരമാക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ മനസ്സിനെ അനാവശ്യമായ ആശങ്കകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോ മതപരമായ ആചാരങ്ങളിലോ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, അത് മാനസിക സമാധാനവും പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജവും നൽകും. യാത്രയ്ക്കിടെ ഭാവിയിൽ പ്രയോജനകരമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുകയും രേഖകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള നിലവിലുള്ള ഏതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്ന് കഠിനാധ്വാനമായിരിക്കും ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ലാഭം നേടിത്തരുകയും ഭാവിക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറ പാകുകയും ചെയ്യും. വിദേശ യാത്രകൾക്കോ വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾക്കോ ഉള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാകാം. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വാസവും അടുപ്പവും വർദ്ധിക്കുകയും അവ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളും സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ കരിയറിൽ മികച്ച ഫലങ്ങൾ കാണും. ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ധാരണയോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും വിജയകരമായി നിറവേറ്റും. നിങ്ങൾ എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും അത് വിജയിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗം ജോലിക്കോ പഠനത്തിനോ വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് പോയേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് നല്ലത്
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല പുരോഗതി, പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, ബിസിനസ് പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിന്റെ സൂചന ലഭിക്കും. പുതിയ വീട്, ഭൂമി, സ്വത്ത് എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. കോടതി കേസുകളിൽ തീർച്ചയായും തിരക്കുണ്ടാകും, പക്ഷേ ക്രമേണ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തോന്നും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അംഗം എത്തുമെന്ന സന്തോഷവാർത്ത സന്തോഷം നൽകും. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉള്ളവർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലത, ഉത്സാഹം, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഈ ഊർജ്ജം ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടാൽ വലിയ വിജയം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയും തന്ത്രവും നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ പോലും ദുർബലപ്പെടുത്തും. ജോലിസ്ഥലത്തെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം ഗൗരവമായി എടുക്കുക, കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സ്വത്ത്, ഭൂമി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ദിവസം മുഴുവൻ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വെറുതെയാകില്ല. ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമഗ്രമായ ഗവേഷണം നടത്തുക. ജോലിസ്ഥലത്തെ ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെയും നേട്ടങ്ങളുടെയും ദിനം, പദ്ധതികളിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറുകയും വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചയിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഉടൻ ഫലം ചെയ്യും. കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ക്ഷമ, ധാരണ, സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവ പരീക്ഷിച്ചേക്കാം. ചില ജോലികളിൽ കാലതാമസമോ തടസ്സങ്ങളോ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ പരിഭ്രാന്തരാകുന്നതിനുപകരം ശാന്തത പാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദീർഘകാലമായുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെയോ ബാങ്കിന്റെയോ പിന്തുണ ലഭ്യമായേക്കാം. ചിന്താപൂർവ്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)