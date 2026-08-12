/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സമ്മർദ്ദം; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലം ലഭിക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഏറും, ധനു രാശിക്കാ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലി സമ്മർദ്ദം അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം ഏത് വെല്ലുവിളിയെയും മറികടക്കാൻ സഹായിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ തോത് വർദ്ധിക്കും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കും. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചില കാലതാമസങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമ, സംയമനം, മനസ്സിലാക്കൽ എന്നിവ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ മധുര വാക്കുകൾ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു ചെറിയ കാര്യം കുടുംബത്തിൽ പിരിമുറുക്കം സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ധാരണ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇന്ന് ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനോ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനോ പകരം, നിലവിലുള്ള ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളുടെയും പുതിയ അവസരങ്ങളുടെയും തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വഴിയിൽ ചില വെല്ലുവിളികൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവും പോസിറ്റീവ് ചിന്തയും അവയെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ സഹായിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവേശഭരിതരാകും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് വളരെ സഹായകരമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, കുടുംബാന്തരീക്ഷം സന്തോഷത്താൽ നിറയും. ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ല ആശയമാണ്, പക്ഷേ ശരിയായ സമയത്തും സമഗ്രമായ പദ്ധതിയോടെയും മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവരിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസം. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടും. സ്ഥാനക്കയറ്റം, പ്രശംസ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പോലുള്ള നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യത, നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരുടെയും ഉപദേശത്തെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, പുതിയ പദ്ധതികൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. അവിവാഹിതർ പ്രത്യേക വ്യക്തിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ സാധ്യത, ഏതെങ്കിലും ശ്രമങ്ങളിൽ തിരക്കുകൂട്ടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ക്ഷമയാണ് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നിരാശാജനകമായ വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതൃസഹോദരന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചനയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിശ്വാസവും ധാരണയും നിലനിർത്തുന്നത് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായിരിക്കും. വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനോ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനോ നല്ല സമയം. കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം സഹായിക്കും. യുവാക്കൾ ആനന്ദത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെ ശാഠ്യം ദോഷം വരുത്തിയേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതി സുഖകരമായിരിക്കും. ആത്മവിശ്വാസവും ഊർജ്ജവും നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളിൽ വിശ്വസിക്കുക. ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു ബന്ധുവിനെ സഹായിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസവും നേട്ടവും ലഭിയ്ക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്നോ ജൂനിയർമാരിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഒടുവിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, അവ പൂർണ്ണ സത്യസന്ധതയോടെ നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നിലനിൽക്കും, അത് മാനസിക സമാധാനം നൽകും. ദൈനംദിന തിരക്കുകൾ നിങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ സമ്മർദ്ദം ക്രമേണ കുറയും. ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചാലും, നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും കേടുകൂടാതെയിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ക്ഷമയും ശരിയായ തന്ത്രവും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പോലും എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും. ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ വികാരങ്ങൾക്ക് പകരം യുക്തിയെ ആശ്രയിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകളും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, സ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമതികൾ ലഭിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയോടൊപ്പം സ്വത്തുമായോ നിക്ഷേപങ്ങളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഒരു അജ്ഞാത വ്യക്തിയെ അമിതമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ദോഷകരമായേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. വളരെക്കാലമായി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്ന പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത ഇപ്പോൾ തുറക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ എല്ലാ ജോലികളിലും നിങ്ങൾ സന്തുലിതാവസ്ഥയും ക്ഷമയും നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാന അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും, പക്ഷേ ചെലവുകളും അതേ വേഗതയിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിതാവിന്റെ സന്ദർശനം നല്ലതായിരിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)