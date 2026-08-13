Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറും; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറും; കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 13, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:44 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങമായിരിക്കും... 

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

Horoscope Today1/14

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, 

Todays Rashiphalam2/14

ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ബന്ധത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

Aries3/14

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും,  ഒന്നിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയേക്കാം, നിങ്ങളുടെ ധാരണ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും എളുപ്പമാക്കും. ഒരു ചെറിയ തർക്കത്തിന് സാധ്യത, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മര്യാദയും മനോഹരമായ പെരുമാറ്റവും വഷളാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാനും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. 

Taurus4/14

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നേട്ടങ്ങളും ബഹുമതികളും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി നൈതികതയും കഠിനാധ്വാനവും സാർവത്രികമായി വിലമതിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും, കൂടാതെ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് നല്ല സാധ്യത, കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ജോലിയോടൊപ്പം, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക. 

Gemini5/14

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും.  ജോലിയിൽ ശരിയായ ദിശയും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. 

Karkkidakam6/14

കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ഒരു പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് തൽക്കാലം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, പക്ഷേ നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. ശരിയായ സമയം വരുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറും. നിങ്ങളുടെ അമ്മാവന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുടെ സൂചന. ഒരു കുടുംബ യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, ഇത് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും. അയൽക്കാരുമായോ സമീപത്തുള്ളവരുമായോ അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. 

Chingam7/14

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വീട്ടിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളതും മധുരമുള്ളതുമായി മാറും, അതേസമയം കുടുംബജീവിതത്തിൽ വിവേകം അത്യാവശ്യമാണ്. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

Kanni8/14

കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമൂഹത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്തയും കഴിവും ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. ഭാവിയിലെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായോ സുഹൃത്തുക്കളുമായോ ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. 

Thulam9/14

തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ മാറ്റത്തിനും പുതിയ തുടക്കത്തിനും സൂചന നൽകുന്നു. ജോലി മാറ്റത്തിനോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കോ ​​ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. പുതിയതും പ്രിയപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ഇനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പ്രലോഭിതരാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്‌ക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് സൃഷ്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

Vrishchikam10/14

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും,  വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും. യാത്രയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളോ പുതിയ അവസരമോ ലഭിച്ചേക്കാം. സംഭാഷണത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കലിലൂടെയും പഴയ കുടുംബ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. 

Dhanu11/14

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. കൃത്യസമയത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ശീലം നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സർപ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹനിർഭരമായ സമ്മാനം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 

Makaram12/14

മകരം (Capricorn): സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം, അറിവ് എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വളരെ അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ഓരോ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഇത് അവരുടെ പഠനത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. സർക്കാർ ജോലിയിൽ ചില കാലതാമസങ്ങളോ തിരക്കുകളോ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. 

Kumbham13/14

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ഒരു പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കുകയോ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വിജയകരമാകുമെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഭാവിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. കുടുംബ പിന്തുണയും സഹകരണവും ഗുണം ചെയ്യും.

Meenam14/14

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലും കരിയറിലും വിജയത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൂചനകളുണ്ട്. പുതിയ പദ്ധതികൾ തീർച്ചയായും ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ആ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ലാഭം നൽകും. ദീർഘകാലമായുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം ആശ്വാസം നൽകും. സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിന് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളുടെയും സുരക്ഷയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Todays Horoscope
Daily Horoscope For Today
Horoscope On 13 August
Horoscope In Malayalam
Astrology
Zodiac signs
ജ്യോതിഷം
ദിവസഫലം

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Monsoon Alert: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 2 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
2
3
4
5