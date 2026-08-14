/Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങമായിരിക്കും...
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട നല്ല ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റി ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥ, സമാധാനം, പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരതരമാകും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയും. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രധാന നേട്ടമോ, ബഹുമതിയോ, സ്ഥാനക്കയറ്റമോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, അത് മുഴുവൻ കുടുംബത്തെയും ആവേശഭരിതരാക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സുവർണ്ണ അവസരങ്ങളും ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, അത് നിങ്ങൾ സമർപ്പണത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും നിറവേറ്റും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും സത്യസന്ധതയും നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരെ ആകർഷിക്കും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്നോ മറ്റ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രയോജനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും സങ്കീർണതകളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. സ്വന്തമായി ഒരു വീട് വാങ്ങണമെന്ന് നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പുരോഗതി കാണാൻ കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് എല്ലാ ജോലികളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സജീവവും ഉത്സാഹഭരിതനുമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മധുരമായ സംസാരവും മാന്യമായ പെരുമാറ്റവും സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയത്തിന്റെ താക്കോലായിരിക്കും. ബിസിനസുകാർ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയോ സേവനങ്ങളുടെയോ ഗുണനിലവാരത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം, കാരണം ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും പ്രശസ്തിയെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും. മറ്റുള്ളവരുമായി ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വിധേയമാകുന്നതിനുപകരം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിവേചനാധികാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഏകാഗ്രതയും അച്ചടക്കവും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൊണ്ടുവരൂ. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക ക്ഷമതയെയും ആരോഗ്യത്തെയും അവഗണിക്കരുത്. ഭാവിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അതീവ ജാഗ്രതയോടെയും രേഖാമൂലമുള്ള തെളിവോടെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രണയവും അടുപ്പവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പഴയ ഓർമ്മകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വീട്ടുജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുപകരം സ്ഥിരത നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യും. കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പിരിമുറുക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു ചർച്ച പരിഹാരത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഒരു പഴയ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം വെളിച്ചത്തു വന്നാൽ. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ധാരണയും ക്ഷമയും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അധിക ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോലി അവസാന നിമിഷം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, അത് ചില നിരാശകൾക്ക് കാരണമാകും. ബിസിനസുകാർ ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് അല്ലെങ്കിൽ കരാർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമമാക്കാവൂ. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, കരിയർ, കൂട്ടുകെട്ട് എന്നിവയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആദ്യം അൽപ്പം സങ്കീർണ്ണമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ക്രമേണ സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും. വിദേശ യാത്രയ്ക്കോ വിദേശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കോ ഉള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയേക്കാം. ബന്ധുക്കളെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യത, പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇത് നല്ല സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായോ പങ്കാളിയുമായോ ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ കൂടുതൽ മധുരമാക്കും. ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ നടക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും നേട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കരിയർ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതവും മുമ്പത്തേക്കാൾ സന്തോഷകരവും സന്തുലിതവുമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ വിവാദ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകളുടെയും സുരക്ഷയിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഭക്ഷണശീലങ്ങളിലെ അശ്രദ്ധ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഉത്സാഹത്തോടെയും തീക്ഷ്ണതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കും, എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് ചില അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് എതിരാളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കുക. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ശരിയായ ദിശയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനവും ആത്മവിശ്വാസവും എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും മറികടക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ നിറവേറ്റും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ശക്തിയായിരിക്കും. മുൻകാല ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, സാമ്പത്തിക ആശ്വാസം ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ഏത് നിയമപരമായ കാര്യത്തിലും അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)