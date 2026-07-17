/Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റിവ് ദിനം,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് അസ്ഥിരമായ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷം, സമാധാനം, പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്നിവയാൽ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സ്നേഹവും മനസ്സിലാക്കലും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം അസ്ഥിരമായ ദിവസമായിരിക്കാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്ത ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായേക്കാം. പുഞ്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളല്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പതിവിലും മികച്ചതും സമാധാനപരവുമായ ദിവസം, നേരിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, സാഹചര്യം ക്രമേണ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കുന്നത് മനസ്സമാധാനവും അവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വികാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കുകയും വേണം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ തെങ്കിലും അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ഇടപാടുകളോ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളോ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിലോ പ്രാർത്ഥനയിലോ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മധുരമുള്ള സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും,
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് എല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക, ഉയർന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദം തിടുക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. അപരിചിതരുമായുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക, ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന തകരാർ അധിക ചെലവുകൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്തെ ടീം വർക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി നേടാൻ സഹായിക്കും. ഒരു സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അനാവശ്യ ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്ക് കാരണമാകും. ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി അന്വേഷിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരിൽ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ലാഭവും പുരോഗതിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലോ സാമൂഹിക മേഖലയിലോ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബഹുമതികളോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്ന് ഭാഗ്യം ഇവരുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ഇടപാടോ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയോ പൂർത്തിയാകാം. ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ബിസിനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ സാധ്യത. ഒരു പ്രധാന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉപദേശം വളരെ സഹായകരമാകും. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ കനാധ്വാനവും ക്ഷമയും വിജയത്തിന്റെ താക്കോലായിരിക്കും. ജോലി സമ്മർദ്ദം അൽപ്പം കൂടുതലായിരിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നന്നായി നിറവേറ്റും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനോഹരമായ ആശ്ചര്യമോ സമ്മാനമോ ലഭിച്ചേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, പക്ഷേ പ്രതീക്ഷ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനമോ സന്തോഷകരമായ ആശ്ചര്യമോ ലഭിച്ചേക്കാം. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നിസ്സാരമായി കാണരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കുകയും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു പഴയ കാര്യമോ തെറ്റോ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം,
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സന്തോഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വരവ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുന്നതും സമ്പാദ്യത്തിനോ നിക്ഷേപത്തിനോ വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതും ഭാവിക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, കുടുംബത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നിലനിൽക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)