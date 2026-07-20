Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനുരാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനുരാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 20, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:39 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

Horoscope Today1/14

Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, 

Todays Rashiphalam2/14

ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും പോസിറ്റിവ് എനർജിയും നിറയും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

Aries3/14

മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ഈ തിരക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴിത്തിരിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരും. വലിയ എന്തെങ്കിലും നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹഭരിതരായിരിക്കും, എന്നിരുന്നാലും അപകടകരമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്റെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, അതിനാൽ സമയബന്ധിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. 

Taurus4/14

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി ഒരു വീടോ സ്വത്തോ വാങ്ങണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിലും പുതിയ ആവേശം അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം, കൂടാതെ അവിവാഹിതർ പ്രത്യേക ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ആശങ്കകൾ അവഗണിക്കരുത് പകരം ശാന്തമായ മനസ്സോടെ പരിഹാരങ്ങൾ തേടുക. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും. 

Gemini5/14

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ചെറിയ ശ്രമങ്ങൾ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ സഹായം ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനകൾ ശരിയായി ക്രമീകരിക്കുന്നത് ദിവസത്തെ കൂടുതൽ വിജയകരമാക്കും. 

Karkkidakam6/14

കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസവും വിജയവും കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങൾ ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറാൻ സാധ്യത. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും. ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചോ കുടുംബത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ശുഭകരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള ചർച്ചകൾ വീട്ടിൽ ഒരു ഉത്സവ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ക്ഷമയും ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. 

Leo7/14

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുൻഗണനയായിരിക്കണം. വരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ ശരിയായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ഉറപ്പാക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം അതിനാൽ സ്വയം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതൊരു ജോലിയിലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നത് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും. 

Kanni8/14

കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്താകും,  പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തുറന്നേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗാർഹിക സൗകര്യങ്ങൾക്കായുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഇത് കുടുംബാന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, അതിനാൽ ക്ഷമ പാലിക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും അപരിചിതരുമായി ഇടപഴകുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക.

Thuilam9/14

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നിറയും. പഴയ എതിരാളികൾ പോലും ഇന്ന് അവരുടെ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒരു പുതിയ കുടുംബാംഗത്തിന്റെ സന്തോഷവാർത്ത അന്തരീക്ഷത്തെ കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിന്റെ ഉപദേശം ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. 

Vrishchikam10/14

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരിൽ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ സംതൃപ്തനായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, അത് ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാകും. വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സിൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ നിറവേറ്റും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മാനസിക സമാധാനം നൽകും. 

Dhanu11/14

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ സവിശേഷമാക്കും. സ്വത്തിൽ നിന്നോ പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, പുതിയ അവസരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, പക്ഷേ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചിന്താപൂർവ്വം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക, കാരണം ഇത് ഭാവിയിലെ വിജയത്തിന് അടിത്തറയിടും. ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. 

Makaram12/14

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും സംയമനവും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. ചെറിയ കുട്ടികളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടാനുള്ള സൂചനകളുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാനുള്ള ആശയം മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിലെ ചെറിയ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക. 

 

Kumbham13/14

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തിയേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് അവിവാഹിതർക്ക്. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. സ്നേഹവും സഹകരണവും ബന്ധങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. പ്രദർശനത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാം. അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകാമെന്നതിനാൽ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

Meenam14/14

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമതി, നേട്ടം, വിജയം എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, കൂടാതെ ഒരു അവാർഡോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തമോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം ഒരു നല്ല വഴികാട്ടിയായി മാറും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആരോഗ്യപ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. പഴയ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകുകയും വിനോദത്തിനായി ആഡംബരപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
Todays Horoscope
Daily Horoscope For Today
Horoscope On 20 July
Horoscope In Malayalam
Astrology
Zodiac signs
ജ്യോതിഷം
ദിവസഫലം

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026 Final: രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി സ്പെയിൻ; സൂപ്പർ സബ് ആയി ഫെറാൻ ടോറസ്, അദൃശ്യനായി മെസി
FIFA world cup 20261 hr ago
2
FIFA World Cup1 hr ago
3
FIFA World Cup2 hrs ago
4
Ramayana Parayanam3 hrs ago
5
FIFA world cup 202610:50 PM IST