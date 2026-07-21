/Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെടുക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിയിലെ ബിസിനസുകാർക്ക് നേട്ടം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും അന്തസ് വർധിക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ബഹുമാനത്തിലും അന്തസ്സിലും വർദ്ധനവ്, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദൃശ്യമാകും, നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ശക്തിപ്പെടും. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് പോലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഏതൊരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങളും ഭാവിയിൽ ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്കൊപ്പം സന്തോഷത്തിനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങളും നൽകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സ്വന്തമാണെന്ന ബോധവും നൽകും. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയ സംതൃപ്തി നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തിയേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മുതിർന്നവരുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷമയോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ അനാവശ്യ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചുമത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലജ്ജിക്കരുത്. ഭാവിയിൽ ലാഭകരമാകുന്ന പുതിയ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ വരുരുമാനത്തിനും ചെലവുകൾക്കും ഇടയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തണം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ തുടങ്ങും, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആശ്വാസം നൽകും. കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. ഒരു പ്രധാന ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം ഇരട്ടിയാക്കും. ഇണയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിയുക, ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. തിരക്ക് കാരണം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന ശീലം ദോഷകരമാകും. പുതിയൊരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം, പുതിയൊരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമായിരിക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനവും ക്ഷമയും ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാൽ ഈ കഠിനാധ്വാനം ഭാവിയിലെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ മധുരമായി തുടരും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും. പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമാധാനത്തോടെയും ധാരണയോടെയും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസം. ഏതെങ്കിലും സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്യും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. നിലവിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരിലെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വളരെ അനുകൂല ദിനം, പഴയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നല്ല ലാഭം നേടിത്തരും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു തീർത്ഥാടനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുകയും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിരവധി ചിന്തകളും പദ്ധതികളും ഉണ്ടാകും, അതിനാൽ തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കമ്പനിയിലും ഭാവിയിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അംഗത്തിന്റെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം, പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ജോലി ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയും, സർക്കാർ ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിനും സത്യസന്ധതയ്ക്കും അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും പകൽ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ സന്ദർശനം ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ജോലിയിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കി ക്ഷമയോടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും, വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും. ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ അൽപ്പം പരുഷമായി തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ സംയമനം പാലിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏത് വലിയ നിക്ഷേപ തീരുമാനവും തൽക്കാലം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഓഹരി വിപണിയുമായോ നിക്ഷേപവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരാളുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപരിചിതൻ്റെ വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പിതാവിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർദ്ധിക്കും, ക്ഷമയോടെയും വിവേകത്തോടെയും എടുക്കുന്ന ഓരോ ചുവടും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)