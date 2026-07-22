/Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും പോസിറ്റിവ് മാറ്റങ്ങളും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും അവസരവും ലഭിക്കും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സന്തോഷം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും പോസിറ്റിവ് മാറ്റങ്ങളും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും അവസരങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. വളരെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകും. നിങ്ങൾ അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധത്തിന് കുടുംബ അംഗീകാരം ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വരുമാന വർദ്ധനവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും ആയിരിക്കും. സർക്കാർ ജോലിയിലെ വിജയം സന്തോഷം നൽകും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരാൻ സാധ്യത, ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് കുടുംബവുമായി ഗൗരവമായ ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കാം. പഴയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് മധുരം നൽകും. തിരക്കേറിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, വാഹന സംബന്ധമായ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പുതുക്കിയ ഊർജ്ജവും ഉത്സാഹവും അനുഭവപ്പെടും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിലമതിക്കപ്പെടും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും, അതിനാൽ സ്വയം പരിചരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ സ്വത്ത് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, സമയം അനുകൂലമാണ്. ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ വ്യക്തിത്വവും ചിന്തയും ആളുകളെ ആകർഷിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിലമതിക്കപ്പെടും, കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എതിരാളികൾ സജീവമായി തുടരാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, കഠിനാധ്വാനം ഭാവിയിലെ വിജയത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ മധുരമായി തുടരും, പങ്കാളിയുമായി അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമാധാന ദിനം, സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക, പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, സമയബന്ധിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും. നിലവിലുള്ള കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ആശ്വാസവും പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങളും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഉപദേശം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഏതെങ്കിലും പ്രധാന നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അമ്മയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നത് മനസ്സമാധാനം നൽകും. മാർക്കറ്റിംഗ് സംബന്ധമായ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. വിജയം സാധ്യമാണ്. ബിസിനസ്സ് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അൽപം വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ക്രമേണ സാഹചര്യങ്ങളെ അനുകൂലമാക്കും. ജോലിയിൽ തിടുക്കം ഒഴിവാക്കി എല്ലാം ചിന്താപൂർവ്വം ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവുമായി ഒരു പ്രധാന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം. ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി നിലനിർത്തും. നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും നിലനിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)