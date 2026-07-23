/Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുരോഗതി; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം,
ഇടവ രാശിയിലെ ബിസിനസുകാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ തെളിയും, ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത, കുടുങ്ങിയ ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത, എന്നാൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പോലും ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ നിലനിർത്തുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ രാശിയിൽ നിന്ന് ഏഴാം ഭാവത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ സംക്രമിക്കുന്നത് ദാമ്പത്യ, പങ്കാളിത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ശുഭസൂചനകൾ നൽകുന്നു. ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ കരാറുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ടീം വർക്കിലൂടെ വിജയം കണ്ടെത്തും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളുടെ മേൽ വിജയസാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇന്ന് അനുകൂലമായിരിക്കും. പുതിയ കരിയർ നേട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ ലാഭത്തിന് നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ സൗഹാർദ്ദപരമാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ കുടുംബജീവിതം ശക്തമായിരിക്കും. കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നിലനിർത്തും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. സ്വത്ത് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്ക് ഈ ദിവസം ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം സാധാരണമായിരിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വിജയത്തിന്റെ സൂചന, പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. തൊഴിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുകൂല ഫലങ്ങൾ കാണാനാകും. ബിസിനസ്സ് ലാഭകരമായിരിക്കും, പക്ഷേ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ആകർഷണീയതയും വർദ്ധിക്കും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ പുതിയ തുടക്കത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് ലാഭകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും, പക്ഷേ വൈകാരിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കുക, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കാം. വിദേശ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയിൽ വിജയം നേടാൻ സാധ്യത, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സ് വിപുലീകരണ പദ്ധതികൾ വിജയിച്ചേക്കാം. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കാം. ബിസിനസ്സിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കും. പുതിയ പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങാം. കുടുംബജീവിതം സന്തുലിതമായിരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. മതപരവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത. ബിസിനസ്സിൽ വികാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. യാത്രകൾ ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞേക്കാം.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)