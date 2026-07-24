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Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർ തിടുക്കം അരുത്; മീന രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 24, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:53 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുരോഗതി, 

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മനസമാധാനം ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ തിടുക്കം അരുത്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരും,  പുരോഗതിയുടെ പാതകൾ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കും, വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു മികച്ച അവസരം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തുറന്നു പറയുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും, അനാവശ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ മനസ് പനസ്സ് പഠനത്തിലും അറിവിലും മുഴുകിയിരിക്കും, ഓരോ വാക്കും നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കും, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്ന ഒരു മതസ്ഥലം സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം നൽകിയേക്കാം. ഒരു പഴയ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ ഉള്ളിലെ നേതാവ് ഉണരും, എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒരു വെല്ലുവിളിയായി സ്വീകരിക്കും. ചില തടസ്സങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും, പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനുള്ള ആശയം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുമ്പോൾ വീട്ടിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും. പഴയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവേറും, അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകുക. ജോലി മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത കുറച്ചുകാലത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക; സമയം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. സത്യസന്ധമായ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക സംതൃപ്തി നൽകും. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തിനായി പൂർണ്ണമായും തയ്യാറാകും, കാരണം ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ പുതുമയുള്ളതായി തുടരും, സന്തോഷത്തിന്റെ സുഗന്ധം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിലനിൽക്കും. ഒരു സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. നിലവിലെ സാഹചര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചതായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ ജോലി നിങ്ങളെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യത, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ധാരണയുടെയും അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും, എന്നാൽ അകന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം, പക്ഷേ ആരുടെയെങ്കിലും സ്വാധീനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രധാന അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. 

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കും. തിടുക്കത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിനും മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. കുടുംബവുമായുള്ള തുറന്ന ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാധുര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയും ശാന്തതയും ആവശ്യമാണ്. ക്ഷീണം ക്രമേണ ഇല്ലാതാകും, നിങ്ങളുടെ മനസിന് ഭാരം കുറഞ്ഞതായി തോന്നും. ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ പരിഹരിക്കാൻ ഇതാണ് ശരിയായ സമയം. നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം നിരാശ തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ പോസിറ്റീവ് വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ പ്രകാശപൂരിതമാക്കും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ തിരക്കിലായതിനാൽ സമയത്തിന്റെ ട്രാക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന്റെ മാധുര്യം. വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. ചെറിയ കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പോലും അവഗണിക്കരുത്, കാരണം അവ ഭാവിയിൽ വലുതാകാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും.

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷങ്ങളുടെയും വെല്ലുവിളികളുടെയും മിശ്രിതം കൊണ്ടുവരും, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടർത്തും. ചില മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും.

 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിലെ ചില തടസ്സങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം നിങ്ങളെ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സ്നേഹവും വാത്സല്യവും നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കും. ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയേക്കാം. അപരിചിതരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക.

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും വിജയത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്, പക്ഷേ വീട്ടിൽ സമാധാനം നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. എല്ലാവരുമായും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രത്യേക ആളുകളുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നത് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എല്ലാം ശരിയാക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതും സൃഷ്ടിപരവുമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തോന്നിയേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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