/Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് വിജയ ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും,
ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ശോഭനമായ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ ഹൃദയം വെറുതെ അലഞ്ഞുതിരിയാനും ചിരിക്കാനും ഒരു കഴിവ് തേടുന്നതുപോലെ, ഉല്ലാസവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അൽപ്പം വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാതെ പുഞ്ചിരിച്ച് അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഒരു വിനോദയാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശം ശുഭകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ പഴയ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു ശോഭനമായ ദിവസമായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹിക മേഖലയിൽ. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഒരു ചെറിയ സംഘർഷം ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരത്തെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയാൽ സാഹചര്യം എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നിടുക. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ കാലക്രമേണ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ക്ഷമയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല സഖ്യകക്ഷി.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെയും ലഘു ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും മിശ്രിത ദിനം, ഒരു കുടുംബ വിവാഹ വാർത്ത അന്തരീക്ഷത്തെ ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റും. ഏതെങ്കിലും കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്കായി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും, പക്ഷേ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, അല്പം അസ്വസ്ഥതയും തിടുക്കവും നിങ്ങളെ അലട്ടിയേക്കാം, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അമ്മയുടെ ഉപദേശം നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. പഴയതും പൂർത്തിയാകാത്തതുമായ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കും.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരുടെ ജോലി നിങ്ങളെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെയും ധാരണയുടെയും അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കും, എന്നാൽ അകന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവരുടെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കും. തിടുക്കത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കിയേക്കാം, അതിനാൽ ഓരോ ചുവടുവെപ്പിനും മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. കുടുംബവുമായുള്ള തുറന്ന ആശയവിനിമയം നിങ്ങളുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുകയും ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാധുര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് സംതൃപ്തിയുടെ പുഞ്ചിരി കൊണ്ടുവരും. എന്നിരുന്നാലും ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ക്ഷമയും ഇന്ന് നിങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള നല്ല വാർത്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് സന്തോഷം നൽകും. വീട്ടിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും,
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്തിനെക്കുറിച്ചോ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം, പക്ഷേ സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിജയിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും, നിങ്ങൾ അവ ഉടനടി നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും പ്രയോജനം ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ശാന്തവും സാധാരണവുമായ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ പിന്തുണ സന്തുലിതാവസ്ഥ നൽകും. അവിവാഹിതർക്ക് പങ്കാളിയെ നഷ്ടമാകും, പക്ഷേ വികാരങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പിന്നീട് ഖേദിക്കാൻ ഇടയാക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർ ബിസിനസ്സിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക കാരണം ഒരു ചെറിയ അശ്രദ്ധ പോലും വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. പങ്കാളിത്തങ്ങളിൽ വഞ്ചനയ്ക്കുള്ള സാധ്യത അതിനാൽ ഓരോ ചുവടും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ചില ആരോഗ്യ പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉപദേശം തേടുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ ഉത്സാഹം തോന്നും, എന്നാൽ ഈ ആവേശം തിടുക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരും, സുഖസൗകര്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശം സഹായകരമാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)