/Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക,
ഇടവ രാശിക്കാർ വരുമാനവും ചെലവും സന്തുലിതമാക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷവും പിന്തുണയും ലഭിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ജാഗ്രതയും ക്ഷമയും പാലിക്കുക, ബിസിനസിൽ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, അതിനാൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുമുമ്പ് മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നിടുക. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏത് തർക്കങ്ങളും ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കേണ്ട സമയമാണിത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു സഹപ്രവർത്തകന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അത് കാര്യമായി എടുക്കരുത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടെ സ്വയം അർപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവധിക്കാലം പോലും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പൂർവ്വിക സ്വത്ത് അവകാശമായി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ബിസിനസ്സിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരുമായി സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നൽകാനുള്ള സമയമാണിത്. അയൽപക്കത്ത് തർക്കത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ശാന്തത പാലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇണയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, അന്യായമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പണം സമ്പാദിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നൽകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായുള്ള ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കും, ഇത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്.
കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം നല്ലതായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കായി പുതിയതും നല്ലതുമായ എന്തെങ്കിലും ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തുചേരൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ച ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു തീരുമാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഖേദിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് പോയേക്കാം. ജോലിയിൽ തീർച്ചയായും വിജയം കൈവരിക്കും, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ശത്രുക്കൾ കാരണം തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ചിന്തനീയമായ നടപടികൾ ഇന്ന് അത്യാവശ്യമാണ്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, പക്ഷേ അലസത കാരണം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബിസിനസ് ചർച്ച ചെയ്യും. ആസൂത്രണം ചെയ്ത പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, ജോലിയിലും ആരോഗ്യത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസ്സാരമായി കാണരുത്, ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പേര് നേടാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, പക്ഷേ ഇണയോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇവ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകും. വരുമാന വളർച്ചയുടെ ഉറവിടങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം, അത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് നിരവധി ജോലികൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെടും, ഇത് വീട്ടിൽ കാലതാമസത്തിനും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജാഗ്രതയോടെ ചുവടുകൾ വയ്ക്കുക. മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ പണം എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)