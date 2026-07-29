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Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ കോപം നിയന്ത്രിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 29, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:33 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

 

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൽ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും,  

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ഇടവ രാശിക്കാർ കോപം നിയന്ത്രിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർയ്ക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

Medam3/14

മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ചെലാവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടും, ജോലിയിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ തിരക്കിലായിരിക്കും, കൂടാതെ ചില അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതനാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം ആശങ്കയുണ്ടാക്കും, കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഗുണകരമാകും.

Taurus4/14

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ മനസ് ചില ജോലികളിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. ഒരു ബിസിനസ്സ് പ്രശ്‌നം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി തുറന്നു സംസാരിക്കുക

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറിയതും ജോലി സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞതുമായ ദിവസമായിരിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ഇരുന്ന് പരിഹരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹജനകമായിരിക്കും.

Karkkidakam6/14

കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ദിവസമാണ്. പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം, ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക,  അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തുലിതമായിരിക്കും.

 

Leo7/14

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളി ഏറും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആത്മീയ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര സാധ്യമായേക്കാം. കൃത്യസമയത്ത് ജോലി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. വിദൂര കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടം സംഭവിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ കോഴ്‌സുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാൻ കഴിയും.

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവരിൽ സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക്  ഗുണകരമാകും. വർദ്ധിച്ച ബഹുമാനത്തിനും സാമ്പത്തിക വിജയത്തിനും സാധ്യത. ഒരു നല്ല ജോലി വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചേക്കാം. സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് മാതാപിതാക്കളുമായി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, യാത്ര ഗുണകരമാകും.

Thulam9/14

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, അസൂയയും വിദ്വേഷവും ഒഴിവാക്കുക, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ശാരീരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. ബന്ധുക്കളെ കാണാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിരന്തരമായ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും, വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം സാധ്യമാണ്. തർക്കങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കും.

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിവസമായിരിക്കും. മതപരമായ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അമിത ആവേശം ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, സംഭാഷണത്തിലൂടെ പഴയ വിദ്വേഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാം. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുക. തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ പ്രണയ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം.

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഐക്യം നിലനിർത്തുക. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. എതിരാളികൾ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, പക്ഷേ വിജയം പിന്തുടരും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കാം.

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ജോലി സംബന്ധമായ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വാഹനമോടിക്കുക.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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