Kerala Lottery Result: ഒരു കോടി ആര് നേടും? കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം

Kerala lottery result today 21.03.2026: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം.
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയുമാണ് നടക്കുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ.
25 ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും. ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നിരക്ക് 50 രൂപയാണ്.
കേരള ലോട്ടറി വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാം.
5000 രൂപയിൽ കുറവാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ലോട്ടറി കടയിൽ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റാം.
സമ്മാനത്തുക 5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
