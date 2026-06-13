Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Karunya KR 757 Lottery Result: കേരള കാരുണ്യ KR-757 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന്; വിജയികളെ ഉടൻ അറിയാം...

Karunya KR 757 Lottery Result: കേരള കാരുണ്യ KR-757 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന്; വിജയികളെ ഉടൻ അറിയാം...

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 13, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:32 PM IST

Karunya KR 757 Kerala Lottery Result Today: കേരള കാരുണ്യ KR-757 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും, ഒന്നാം സമ്മാനം ₹1 കോടിയാണ്. 

 

Karnya Lottery Result 1/9

കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഇന്ന് കാരുണ്യ KR-757 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പ്രതിവാര നറുക്കെടുപ്പിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 

Kerala Lottery Results2/9

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വേദിയിൽ നറുക്കെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. 

3/9

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അംഗീകൃത ലോട്ടറി സ്കീമുകളിൽ ഒന്നാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറി. ഒന്നിലധികം സമ്മാന വിഭാഗങ്ങളിലായി വിജയികളുടെ കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാൽ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾ ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക. 

 

Karunya Lottery Result Today4/9

നറുക്കെടുപ്പ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 ന് ആരംഭിക്കും, ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ വൈകുന്നേരം 5:00 മണിയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

Karunya Lottery Result5/9

കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഓരോ ടിക്കറ്റിനും 50 രൂപയാണ് വില. 

Karunya Lottery First Prize6/9

1 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് പുറമേ വിവിധ സമ്മാന തലങ്ങളിലായി നിരവധി അധിക സമ്മാനങ്ങളും ലോട്ടറി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

Karunya Lottery Second Prize7/9

രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ 

Karunya Lottery Third Prize8/9

മൂന്നാം സമ്മാന ജേതാവിന് 10 ലക്ഷം സമ്മാനവും ലഭിക്കും.

Consolation Prize9/9

നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അർഹരായ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് 5,000 രൂപ കൺസലേഷൻ പ്രൈസ് ലഭ്യമാണ്. 

 

TAGS:
KERALA LOTTERY RESULT 2026
Kerala Lottery Result Today Live
Karunya kr-757 Result
KR-757 winning numbers

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള; സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം
Sabaraimala Gold Theft Case27 min ago
2
Aashirwad Sooryavanshi1 hr ago
3
FIFA world cup 20261 hr ago
4
IAF Aircraft Accident1 hr ago
5
US Iran Conflict3 hrs ago