/Karunya KR 757 Lottery Result: കേരള കാരുണ്യ KR-757 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം ഇന്ന്; വിജയികളെ ഉടൻ അറിയാം...

Karunya KR 757 Kerala Lottery Result Today: കേരള കാരുണ്യ KR-757 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കും, ഒന്നാം സമ്മാനം ₹1 കോടിയാണ്.
കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് ഇന്ന് കാരുണ്യ KR-757 ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഒരു കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പ്രതിവാര നറുക്കെടുപ്പിനായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
തിരുവനന്തപുരത്തെ ഔദ്യോഗിക വേദിയിൽ നറുക്കെടുപ്പ് പ്രക്രിയ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അംഗീകൃത ലോട്ടറി സ്കീമുകളിൽ ഒന്നാണ് കാരുണ്യ ലോട്ടറി. ഒന്നിലധികം സമ്മാന വിഭാഗങ്ങളിലായി വിജയികളുടെ കണക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വകുപ്പ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനാൽ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾ ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക.
നറുക്കെടുപ്പ് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:00 ന് ആരംഭിക്കും, ഔദ്യോഗിക ഫലങ്ങൾ വൈകുന്നേരം 5:00 മണിയോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.
കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തും. ഓരോ ടിക്കറ്റിനും 50 രൂപയാണ് വില.
1 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് പുറമേ വിവിധ സമ്മാന തലങ്ങളിലായി നിരവധി അധിക സമ്മാനങ്ങളും ലോട്ടറി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
രണ്ടാം സമ്മാനത്തിന് 25 ലക്ഷം രൂപ
മൂന്നാം സമ്മാന ജേതാവിന് 10 ലക്ഷം സമ്മാനവും ലഭിക്കും.
നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിജയസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അർഹരായ ടിക്കറ്റ് ഉടമകൾക്ക് 5,000 രൂപ കൺസലേഷൻ പ്രൈസ് ലഭ്യമാണ്.