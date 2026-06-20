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Kerala KR-758 Lottery Result: ഇന്ന് ഭാഗ്യം തുണച്ച് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 20, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:37 PM IST

Karunya KR-758 Lottery Result Today: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുക 

 

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കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപയും ലഭിക്കും. 

 

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സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും നാലാം സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതമാണ് സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുക.

 

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അഞ്ചാം സമ്മാനമായി 2,000 രൂപയും ലഭിക്കും. ആറാം സമ്മാനമായി ആയിരം രൂപയുമാണ് ലഭിക്കുക. 

 

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ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്. 

 

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50 രൂപ വിലയുള്ള കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം നൂറ് രൂപയാണ്. 

 

TAGS:
Karunya Lottery
Lottery Results
Kerala Lottery Results
കാരുണ്യ ലോട്ടറി

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