/Kerala KN-623 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

Karunya Plus KN- 623 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതവുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.
ഒന്നാം സമ്മാനം PH 725834 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് PJ 786477 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് PJ 465382 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്.
നാലാം സമ്മാനം: 0510 1255 1652 2353 3573 4016 4240 5577 6022 7162 7190 7840 8675 9016 9023 9031 9079 9154 9678
സമാശ്വാസ സമ്മാനം: PA 725834, PB 725834, PC 725834, PD 725834, PE 725834, PF 725834, PG 725834, PJ 725834, PK 725834, PL 725834, PM 725834
അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ടായിരം രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ്. ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.