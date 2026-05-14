Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Kerala KN-623 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

Kerala KN-623 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

Written ByVishnupriya SUpdated byVishnupriya S
Published: May 14, 2026, 03:16 PM IST|Updated: May 14, 2026, 03:16 PM IST

Karunya Plus KN- 623 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി

 

1/5

ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതവുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.    

 

2/5

ഒന്നാം സമ്മാനം PH 725834 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് PJ 786477 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് PJ 465382 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്.    

 

3/5

നാലാം സമ്മാനം: 0510  1255  1652  2353  3573  4016  4240  5577  6022  7162  7190  7840  8675  9016  9023  9031  9079  9154  9678

4/5

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: PA 725834, PB 725834, PC 725834, PD 725834, PE 725834, PF 725834, PG 725834, PJ 725834, PK 725834, PL 725834, PM 725834 

 

5/5

അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ടായിരം രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ്. ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്. 

Tags:
Karunya Plus Lottery
Kerala Lottery Results
Lottery Results
കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശനെ തീരുമാനിച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് ദീപാദാസ് മുൻഷി

മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശനെ തീരുമാനിച്ചതിൽ പ്രതികരിച്ച് ദീപാദാസ് മുൻഷി

VD Satheesan37 min ago
2

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ; സത്യപ്രതിജ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക്

Kerala CM VD Satheesan1 hr ago
3

സീനിയോറിറ്റി പരിഗണിച്ചില്ല; വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല

Ramesh Chennithala1 hr ago
4

'ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചയാള്‍ തന്നെ ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും'; മുസ്ലീം ലീഗ്

Muslim League1 hr ago
5

'ഏൽപ്പിച്ചത് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം'; കേരളത്തെ നയിക്കാൻ വിഡി സതീശൻ

VD Satheesan2 hrs ago