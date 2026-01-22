English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kerala KN-607 Lottery Result: കാരുണ്യപ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം

Kerala KN-607 Lottery Result: കാരുണ്യപ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം

Karunya Plus KN- 607 Lottery Result Today: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി.
  • Jan 22, 2026, 01:06 PM IST
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.

രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ.

മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്.

50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.

ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാനാകും.

Karunya Plus KN- 607 Lottery Karunya Plus KN- 607 Lottery Result

