Kerala KN-607 Lottery Result: കാരുണ്യപ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം; ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്കെന്ന് അറിയാം

Karunya Plus KN- 607 Lottery Result Today: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി.
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്.
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ.
മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്.
50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്.
ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിൻറെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാനാകും.
Ardha Kendra Yoga: ശനിയുടെ പവർഫുൾ രാജയോഗം ജനുവരി 28 മുതൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും ലഭിക്കും സുഖസമൃദ്ധി!