  • Kerala KN-612 Lottery Result: ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം

Karunya Plus KN- 612 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി

 

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെഎൻ- 612 എന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നടന്നത്

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. നാലാം സമ്മാനമായും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5,000 രൂപ വീതവുമാണ് ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.  

ഒന്നാം സമ്മാനം PU 650286 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റിനാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സമ്മാനം നേടിയത് PT 617033 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്. മൂന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് PO 363606 എന്ന ടിക്കറ്റാണ്.  

നാലാം സമ്മാനം: 0504  1438  1829  2390  2658  3188  3297  3929  4679  4996  5221  5522  5696  6450  6639  8146  8704  9219  9331  

സമാശ്വാസ സമ്മാനം: PN 650286, PO 650286, PP 650286, PR 650286, PS 650286, PT 650286, PV 650286, PW 650286, PX 650286, PY 650286, PZ 650286  

അഞ്ചാം സമ്മാനം രണ്ടായിരം രൂപയും ആറാം സമ്മാനം ആയിരം രൂപയുമാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയും എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയുമാണ്. ഈ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്  

