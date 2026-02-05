Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?

Karunya Plus Lottery Result Prize Details: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- PA 303206
രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- PM 149075
മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- PE 672635
നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0483 0551 0554 1622 2009 2182 2997 5100 5189 5382 5590 5718 5789 6047 6244 6377 8462 8974 9687
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- PB 303206 PC 303206 PD 303206 PE 303206 PF 303206 PG 303206 PH 303206 PJ 303206 PK 303206 PL 303206 PM 303206
