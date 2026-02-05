English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?

Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?

Karunya Plus Lottery Result Prize Details: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
  • Feb 05, 2026, 04:14 PM IST
1 /5

ഒന്നാം സമ്മാനം- ഒരു കോടി രൂപ- PA 303206

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം- 30 ലക്ഷം രൂപ- PM 149075

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം- അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ- PE 672635

4 /5

നാലാം സമ്മാനം- 5000 രൂപ- 0483  0551  0554  1622  2009  2182  2997  5100  5189  5382  5590  5718  5789  6047  6244  6377  8462  8974  9687

5 /5

പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- 5000 രൂപ- PB 303206  PC 303206 PD 303206 PE 303206 PF 303206 PG 303206 PH 303206 PJ 303206 PK 303206 PL 303206 PM 303206

Kerala Lottery Result Kerala Lottery Results Today

Next Gallery

Dhan Shakti Rajyog 2026: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്താൽ ധനശക്തി രാജയോ​ഗം; മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ

You May Like

Sponsored by Taboola