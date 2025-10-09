Karwa Chauth 2025: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർവാ ചൗത്തിൽ സൂര്യ-ചന്ദ്ര സംഗമം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

Karwa Chauth: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് വ്രതങ്ങളിലും ഉത്സവ സമയത്തും ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശിചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റുന്നു, ഇത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില അപൂർവ സംഗമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
Karwa Chauth: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് വ്രതങ്ങളിലും ഉത്സവ സമയത്തും ഗ്രഹങ്ങൾ അവയുടെ രാശിചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റുന്നു, ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ചില അപൂർവ സംഗമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ വർഷം കർവാ ചൗത്തിൽ വളരെ അപൂർവമായ ഒരു യാദൃശ്ചികത സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. കർവാ ചൗത്ത് ദിവസം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരേസമയം സ്ഥാനങ്ങൾ മാറും.
ഒക്ടോബർ 10 ന് ചന്ദ്രൻ വൃശ്ചിക രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, അതേസമയം സൂര്യൻ ചിത്തിര നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഒപ്പം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും പുരോഗതിയും ലഭിക്കും.
വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് കർവാ ചൗത്ത് വ്രതം വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. ഈ വ്രതം ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഈ വർഷം ഒക്ടോബർ 10 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കർവാ ചൗത്ത് വരൂന്നത്.
ജ്യോതിഷപരമായി നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ ശുഭകരമായ സംയോജനം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒത്തുചേരുന്നതിനാൽ കർവാ ചൗത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും.. ഈ ദിവസം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നനോക്കാം...
കന്നി (Virgo): ചന്ദ്ര-സൂര്യ ചലനത്തിലെ മാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രഹസിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിക്കും, സൂര്യൻ ലഗ്നത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമാകും. ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് സ്വാധീനങ്ങൾ നീങ്ങും, നല്ല സമയം ആരംഭിക്കും. ചെലവുകളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം കണ്ടെത്താനും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പണം ലാഭിക്കാനും കഴിയും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വിജയവും ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റവും ലഭിക്കും. വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് അതിശയകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയും പുരോഗതി പ്രാപിച്ചേക്കാം. രാജ്യത്തിനകത്തോ വിദേശത്തോ യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ചന്ദ്രന്റെ-സൂര്യ ചലനത്തിലെ മാറ്റം ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ചന്ദ്രൻ ഈ രഹസിയുടെ പത്താം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കും. സൂര്യൻ സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി, അനുഭവപ്പെടാം. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ, അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, ബിസിനസുകാർക്കും ഈ സമയത്ത് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ലാഭിക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ചന്ദ്ര-സൂര്യ ചലനത്തിലെ മാറ്റം ഇവർക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ചന്ദ്രൻ ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, സൂര്യൻ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനമോ സ്വത്തോ വാങ്ങാൻ യോഗം, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ബഹുമാനം ലഭിക്കും, ജോലിയിലോ ബിസിനസിലോ പുരോഗതിക്ക് ശക്തമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും, പുതിയ ജോലിയോ ബിസിനസോ ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ സമയമായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala DL- 21 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം