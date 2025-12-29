English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kendra Trikona Rajayoga: കേന്ദ്രത്രികോണ രാജയോഗം: ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടീശ്വരയോഗവും..!

Kendra Trikona Rajayoga: കേന്ദ്രത്രികോണ രാജയോഗം: ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടീശ്വരയോഗവും..!

Kendra Trikona Rajayoga: എല്ലാ രാശിക്കാര്‍ക്കും ശനിയുടെ മാറ്റം സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെങ്കിലും അതില്‍ ഗുണാനുഭവങ്ങളുമുണ്ടാകും

 

രാശിചക്രങ്ങളില്‍ ശനിയുടെ സ്വാധീനം വളരെയധികം മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും. 2027 വരെ ശനി മീനം രാശിയില്‍ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ബുധനും ഈ സമയം ശനിയുമായി ചേരുന്നത് വഴി ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുന്നു.

 
ശനി മറ്റ് ചില രാശിക്കാരുമായി ചേരുന്നതിന്റെ ഫലമായി കേന്ദ്രത്രികോണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി മൂന്ന് രാശിക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്നു. അവര്‍ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരാണെന്ന് നോക്കാം  

മിഥുനം രാശി: തൊഴില്‍ സംബന്ധമായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കും. ബിസിനസില്‍ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. സന്തോഷവും സമാധാനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ വന്നുചേരും. കരിയറിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും മെച്ചപ്പെടും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണാനാകും. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണാന്‍ സാധിക്കും. ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ളതിനാല്‍ അത് ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരും.  

ധനു രാശി: പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ജോലിയില്‍ ഉയര്‍ച്ചയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് യോഗുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം മികച്ചതാകും. പങ്കാളിക്കൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിലും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും.   

മീനം രാശി: സുഖസൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. വീട് വയ്ക്കാനോ വാങ്ങാനോയുള്ള യോഗമുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ പൂര്‍ത്തികരിക്കാനാകും. കരിയറിലും മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതാകും. മാനസീക ആരോഗ്യവും ശാരീരിക ആരോഗ്യവും മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സില്‍ നല്ല മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കും.   

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.

Kendra Trikona Rajayoga Rajayoga Astrology 2025 Astrology 2026 Horoscope

