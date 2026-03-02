Kendra Trikona Rajayoga: ശുക്രന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓടിയെത്തും ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ

Shukra Gochar 2026: ജ്യോതിഷികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വർഷം മീനത്തിൽ ശനിയും ശുക്രനും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
Shukra Shani Yuti 2026: വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശുക്രനെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, സ്നേഹം, സൗന്ദര്യം, കല, സമ്പത്ത്, വിവാഹം, ആഡംബരം എന്നിവയുടെ ഘടകമായും കണക്കാക്കുന്നു.
അതിനാൽ ശുക്രന്റെ സ്ഥാനത്തിന് വരുന്ന മാറ്റം ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. ദൃക് പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് മാർച്ച് 1 ന് പുലർച്ചെ 12:56 ന് ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉയച്ച രാശിയായ മീനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും.
ശുക്രൻ മീനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് ശനിയുമായി ഒരു സംയോജനം ഉണ്ടാക്കുകയും രണ്ട് സൗഹൃദ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ സംയോജനം ഹോളിയിൽ പ്രത്യേക ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ജ്യോതിഷികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ വർഷം മീനത്തിൽ ശനിയും ശുക്രനും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയിൽ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇത് ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...
ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച്, കേന്ദ്ര (1, 4, 7, 10) ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ത്രികോണ (1, 5, 9) ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപന്മാർ പരസ്പരം സംയോജിക്കുമ്പോഴോ പരസ്പരം നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രാശികൾ മാറുമ്പോഴോ ആണ് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു.
ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം വിജയം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. അവർ ഒരു രാജാവിനെപ്പോലെ ജീവിക്കും.
മേടം (Aries): ഈ രാശിക്കാർക്ക് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, സന്തോഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടിയേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. അവിവാഹിതർക്ക് ഒരു നല്ല വിവാഹാലോചന ലഭിച്ചേക്കാം. വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത.
ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിക്കാർക്ക് കേന്ദ്ര ത്രികോണയോഗം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ അധിപനായ ശുക്രൻ ഉയച്ചരാശിയിലാണ്, ലാഭ ഭാവത്തിൽ ശനിയുമായി ചേർന്ന് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് ശക്തമായ സാധ്യത, സിനിമ, ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം, ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഈ കാലഘട്ടം നല്ലതായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകും. വളരെക്കാലമായി മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്ന പല ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. സാമൂഹിക അന്തസ്സ് വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും. വാഹനം, വീട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു വാങ്ങാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാം. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും, കുടുംബജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
