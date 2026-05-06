Kendra Trikona Rajayoga: ബുധന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും

BudhGochar: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഇടവത്തിൽ ബുധ സൂര്യ സംയോഗം ബുധാദിത്യ യോഗവും കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും.
Kendra Tirkona Rajayoga: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനും ജ്ഞാനദാതാവുമായ ബുധൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം രാശികൾ മാറ്റും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ രാശികളിലും അനുഭവപ്പെടും. നിലവിൽ ബുധൻ സൂര്യനോടൊപ്പം മേട രാശിയിലാണ് മെയ് 15 ന്, അത് രാശി മാറ്റി ശുക്രന്റെ രാശിയായ ഇടവ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
ബുധൻ ഈ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സൂര്യനുമായി സംയോജിച്ച് ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഒപ്പം കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗവും രൂപപ്പെടുത്തും.
ഈ രാജയോഗം 12 രാശികളുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. എങ്കിലും ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
ബിസിനസ്സിന്റെ ദാതാവായ ബുധൻ 2026 മെയ് 15 വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 12:34 ന് ഇടവ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും മെയ് 29 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഇതിനുശേഷം അത് സ്വന്തം രാശിയായ മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ജന്മനക്ഷത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര ഗ്രഹങ്ങളുടെ (1, 4, 7, 10) അധിപന്മാരും ത്രികോണ ഗ്രഹങ്ങളുടെ (1, 5, 9) അധിപന്മാരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം, സംയോജനംഅല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാന കൈമാറ്റം നടക്കുമ്പോഴാണ് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.
ഈ രാജയോഗം സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, തൊഴിൽ പുരോഗതി, ഗണ്യമായ ബിസിനസ്സ് നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരും.
ഇടവം (Taurus): ബുധ-സൂര്യ സംയോഗം ബുധാദിത്യ യോഗയും കേന്ദ്ര ത്രികോണ രൂപവും സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ബുധൻ വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ്.
കുംഭം (Aquarius): ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിൽ ബുധൻ വസിക്കും. രാഹുവും ലഗ്നത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു, ശനി സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ നാലാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കും ഗണ്യമായി ഗുണം ചെയ്യും. ജാതകത്തിൽ ഒരേസമയം നിരവധി പോസിറ്റീവ് യോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളും. ശക്തമായ ഗ്രഹ സ്ഥാനങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഗണ്യമായ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഈ രാശിയുടെഏഴാം ഭാവത്തിൽ ബുധനോടൊപ്പം സൂര്യനും വസിക്കും. ഇത് ജീവിതത്തിലെ നല്ല മാറ്റങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ശനി അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും രാഹു നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജനന ചാർട്ടിലെ സാഹചര്യം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങളെയും വശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. മെയ് മാസത്തിൽ കേന്ദ്ര ത്രികോണ യോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ജോലിയിൽ ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ ആഡംബരം ഒഴിവാക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!