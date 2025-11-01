Mars Transit: ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവർക്കിനി അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭത്തിന് സാധ്യത

Kendra Trikon Rajyog 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ, ചൊവ്വയെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായി കണക്കാക്കുന്നു. യുദ്ധം, ധൈര്യം, വീര്യം, രക്തം, ഭൂമി മുതലായവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് ചൊവ്വയെ കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇത് ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം 45 ദിവസം തങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതെ രാശിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരൻ ഏകദേശം 17-18 മാസമെടുക്കും.
ചൊവ്വയുടെ സ്ഥാനമാറ്റം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ചൊവ്വ അടുത്തിടെ വൃശ്ചിക രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ചൊവ്വ സ്വന്തം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗങ്ങളിൽ ഒന്നായ രുചക് രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. കൂടാതെ ചൊവ്വ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കും. ചൊവ്വ സൃഷ്ടിച്ച ഈ യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയുക...
ചിങ്ങം (Leo): ചൊവ്വയുടെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം ഈ രാശിയിലെ ആളുകൾക്ക് പല തരത്തിൽ സവിശേഷമായിരിക്കും. ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്ന ചൊവ്വ നാലാം ഭാവമായ കേന്ദ്ര ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കുന്നു. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇത് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഒരു പുതിയ ജോലിയോ പുതിയ ബിസിനസ്സോ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. തൊഴിലുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ഗണ്യമായ വിജയം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിയിൽ ചൊവ്വ ഒരു കേന്ദ്ര-ത്രികോണ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പത്താം ഭാവമായ കേന്ദ്ര ഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്ന ചൊവ്വ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തൽഫലമായി ചൊവ്വയുടെ കേന്ദ്ര-ത്രികോണ രാജയോഗവും പല രാശിക്കാർക്കും ഗുണകരമാകും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് നിരവധി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
മേടം (Aries): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ചൊവ്വ ഈ രാശിയുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ചൊവ്വയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവം പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ പതിക്കുന്നു. എട്ടാം ഭാവം പതിനൊന്നാം ഭാവവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
