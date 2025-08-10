English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Samrudhi SM 15 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
  • Aug 10, 2025, 04:35 PM IST
1 /5

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. MA 835995 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.

2 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. MF 837421 എന്ന നമ്പറിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

3 /5

മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ML 398655 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

4 /5

5000 രൂപയിൽ  കുറവാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.

5 /5

5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഹാജരാക്കണം.

Kerala Lottery Result 2025 കേരള ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ലോട്ടറി ഫലം

