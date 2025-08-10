Kerala Samrudhi SM 15 Lottery Result: ഇന്ന് ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറിയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി SM 15 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. MA 835995 എന്ന നമ്പറിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.
രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപയാണ്. MF 837421 എന്ന നമ്പറിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ML 398655 എന്ന നമ്പറിനാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
5000 രൂപയിൽ കുറവാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഏത് ലോട്ടറിക്കടയിൽ നിന്നും സമ്മാനത്തുക കൈപ്പറ്റാവുന്നതാണ്.
5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് സമ്മാനത്തുകയെങ്കിൽ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഹാജരാക്കണം.
Plants Tips: മണ്ണില്ലാതെയും വളരും; ഏതൊക്കെ ചെടികളെന്ന് നോക്കാം
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം