Kerala Assembly Election Astro Prediction: ഭരണത്തുടർച്ചയോ ഭരണമാറ്റമോ? കേരളം വിധി എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രഹനിലയിൽ മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനയോ?

Kerala Assembly Election Astro Predictions: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ നിർണ്ണായകമായ വോട്ടെടുപ്പ് ദിനമാണിന്ന്. ഇന്നത്തെ ഗ്രഹനിലയും നക്ഷത്രഫലങ്ങളും അനുസരിച്ച് പ്രധാന മുന്നണികളുടെ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം നോക്കാം..
മൂലം നക്ഷത്രമാണിന്ന്, മകരം രാശിയും. വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമായതിനാൽ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇന്ന് നിർണ്ണായകമാണ്.
ഉച്ചവരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 60 ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
ഇടതുമുന്നണിയുടെ ജ്യോതിഷ പ്രവചനം നോക്കിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ജാതകത്തിൽ ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം അനുകൂലമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കന്നി രാശിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റേത്. ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കായുള്ള പോരാട്ടമാണ് എൽഡിഎഫ് നടത്തുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം ഇതിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ സഹായിക്കും. ശനിയുടെ സ്വാധീനമുണ്ടാകും. വോട്ടർമാരുടെ നിശബ്ദ പിന്തുണ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചൊവ്വയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ചില പരമ്പരാഗത വോട്ടുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമായതിനാൽ ഈ വോട്ടെടുപ്പ് യുഡിഎഫിന് ഗുണകരമായേക്കും. രാശിചക്രത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇവർക്ക് അനുകൂലമായേക്കും. യുവാക്കളുടെ വോട്ടുകൾ കൂടുതൽ യുഡിഎഫിന് നേടാനായേക്കും. ഒപ്പം സ്ത്രീകളുടെ വോട്ടുകൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനും ഇവർക്ക് സാധിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
എൻഡിഎയ്ക്ക് സൂര്യന്റെയും ചൊവ്വയുടെയും ശക്തമായ സാന്നിധ്യം സഹായകമാകും. നിർണ്ണായക സീറ്റുകളിൽ മികച്ച മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇത് ഇവർക്ക് കരുത്തേകുമെന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രവചിക്കുന്നു. വോട്ട് വിഹിതത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇന്ന് മൂലം നക്ഷത്രം ആയതിനാൽ വോട്ടർമാർ കൂടുതൽ ബുത്തുകളിലേക്ക് എത്തും. ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. യന്ത്രത്തകരാറുകൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ സംഘർഷങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. 4 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയം നിർണ്ണായകമാണ്.
Disclaimer: പൊതുവായ ഗ്രഹനിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫലങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അന്തിമ വിജയം ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്.
