  • Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ

Beef Recipe: കേരള സ്റ്റൈൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം; സിംപിൾ റെസിപ്പി ഇതാ

Kerala Style Beef Roast Recipe: ഒരു കിലോ ബീഫ് ഉപയോഗിച്ച് കേരള സ്റ്റൈലിൽ തനതായ സ്വാദിൽ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം.
  • Feb 22, 2026, 01:35 PM IST
1 /10

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ബീഫ് - 1 കിലോ സവാള - 2 എണ്ണം (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്) ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ പച്ചമുളക് - 3-4 എണ്ണം (എരിവിനനുസരിച്ച്) തക്കാളി - 1 എണ്ണം (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്) മല്ലിപ്പൊടി - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ മുളകുപൊടി - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ (എരിവിനനുസരിച്ച്) മഞ്ഞൾപ്പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ

2 /10

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഗരം മസാല - 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകുപൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ - 3 ടേബിൾസ്പൂൺ കടുക് - 1 ടീസ്പൂൺ കറിവേപ്പില- ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം- ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

3 /10

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം: ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കുക. അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി (കുറച്ച്), ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് അര മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് വഴറ്റുക.

4 /10

സവാള ചേർത്ത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.

5 /10

ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റുക.

6 /10

തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി ഉടച്ചെടുക്കുക.

7 /10

മല്ലിപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുരുമുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ചെറിയ തീയിൽ വഴറ്റുക.

8 /10

മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ബീഫ് മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്ത് കുക്കർ അടച്ച് 6-8 വിസിലുകൾ വരുന്നത് വരെ വേവിക്കുക (ബീഫിന്റെ വേവനുസരിച്ച് വിസിലുകളുടെ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടാം).

9 /10

തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കുക്കറിലെ പ്രഷർ മുഴുവൻ പോയ ശേഷം കുക്കർ തുറക്കുക.

10 /10

ഇത് അൽപനേരം തുറന്ന് വച്ച് വെള്ളം അൽപം വറ്റിച്ച് കുറുകിയ ചാറോടെ എടുക്കാം. സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് റോസ്റ്റ് തയ്യാർ! ഇത് ചോറ്, ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ട, അപ്പം എന്നിവയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ രുചികരമാണ്.

Beef Recipe Beef Roast Recipe

