  • Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala BT-44 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Bhagyathara BT-44 Lottery Result Today: സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലുമാണ് ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്.

 

ഭാ​ഗ്യതാര ബിറ്റി-44 എന്ന ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. 

 
തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ശേഷമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്.   

ഒന്നാം സമ്മാനമായ ഒരു കോടി നേടിയത് BT 705299 എന്ന നമ്പറാണ്.   

രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. ലഭിച്ചത് BT 206739 എന്ന നമ്പറിനാണ്.  

മൂന്നാം സമ്മാനം BW 130827 എന്ന നമ്പരിനാണ് ലഭിച്ചത്. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് സമ്മാനം.  

നാലാം സമ്മാനം (5000/-) - 0459  1170  1716  1928  2009  2032  3071  3113  3259  3386  4435  5288  5756  7149  7544  8746  9636  9731  9887  

Kerala Lottery Result Bhagyathara Lottery കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

