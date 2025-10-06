English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala BT 23 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Bhagyathara BT 23 Lottery Result: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നറുക്കെടുക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര.

 

ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ബിറ്റി 23 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷമാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുക. 

 
ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 5 ലക്ഷവുമാണ് ഭാ​ഗ്യശാലികൾക്ക് കിട്ടുക.   

5000 രൂപ വീതമാണ് നാലാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് നൽകുന്നത്.   

50 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യതാര ടിക്കറ്റിന്റെ വില. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.  

തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. 

Kerala Lottery Result Bhagyathara Lottery ഭാ​ഗ്യതാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി

