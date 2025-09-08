English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala BT 19 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Bhagyathara BT 19 Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഭാഗ്യതാര.
  • Sep 08, 2025, 12:53 PM IST
ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.

നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയുമാണ്. ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപയാണ്. ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപ.

എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയും ആണ്.

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക.

ഒരു കോടിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് നികുതിയും സർചാർജും സെസും ഏജൻറ് കമ്മീഷനും കഴിഞ്ഞ് 63 ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക.

