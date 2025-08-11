English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാ​ഗ്യധാര. 

 

സംസ്ഥാന ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാ​ഗ്യധാരയുടെ ബിറ്റി 15 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുന്നത്. 

 
ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്.   

നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. ഇത് കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് 5000 രൂപ നൽകുന്നുണ്ട്.   

50 രൂപയാണ് ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ വില. ഈ ലോട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.   

ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ​ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്.  

ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ഭാ​ഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.   

Kerala Lottery Result Bhagyathara Lottery Kerala Lottery Draw കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം കേരള ഭാ​ഗ്യക്കുറി

