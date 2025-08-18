Kerala Lottery Result Today 18 August 2025: എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യക്കുറിയാണ് ഭാഗ്യധാര
സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും നറുക്കെടുക്കുന്ന ഭാഗ്യധാരയുടെ ബിറ്റി 16 എന്ന ലോട്ടറിയാണ് ഇന്ന് നറുക്കെടുക്കുക
ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷവും മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്
നാലാം സമ്മാനമായി 5000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. കൂടാതെ സമാശ്വാസ സമ്മാനമായും 5000 രൂപ ലഭിക്കും
50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യധാര ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ടിക്കറ്റിന്റെ വില. ഈ ലോട്ടറിയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമ്മാനം 100 രൂപയാണ്.
ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചായിരുന്നു നറുക്കെടുപ്പ്.
ഫലത്തിന്റെ പൂർണരൂപം വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും
