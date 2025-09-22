Kerala BT 21 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാര്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Bhagyathara BT 21 Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി
ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്
രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും
നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ്
ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയുമാണ്
എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്