English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kerala BT 21 Lottery Result: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നേടിയതാര്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

Kerala Bhagyathara BT 21 Lottery Result: കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി

 

ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലഭിക്കുന്നത്

 
1 /5

രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും  

2 /5

നാലാം സമ്മാനം 5,000 രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2,000 രൂപയുമാണ്  

3 /5

ആറാം സമ്മാനം 1,000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയുമാണ്  

4 /5

എട്ടാം സമ്മാനം 200 രൂപയും ഒൻപതാം സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്  

5 /5

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്ന് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ഗോർക്കി ഭവനിൽ വച്ചാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്  

Bhagyathara Lottery Kerala Lottery Results Lottery Results ഭാഗ്യധാര ലോട്ടറി

Next Gallery

Kerala Gold Price Today: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും റെക്കോർഡ് നിരക്കിൽ; ഇന്ന് വർധിച്ചത് ഇത്ര!

You May Like

Sponsored by Taboola